Низкая зарплата – не проблема: работница "Укрпочты" сдала имущество компании на 1 миллион гривен

В Ужгороде будут судить уже бывшую работницу "Укрпочты", которая сдала компьютерное оборудование компании в ломбард. И получила за это немалое вознаграждение – более 1 миллиона гривен.

Инцидент произошел в отделении "Укрпочты" в Ужгороде. И не один раз, а 36.

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44-летняя женщина "справилась" с имуществом дирекции всего за 9 месяцев – понемногу выносила оборудование с с марта по ноябрь 2018 года.

Сейчас прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-работницы "Укрпочты" по обвинению в растрате более 1 миллиона гривен имущества общества.

Если вину женщины докажут, ее будет грозить ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.