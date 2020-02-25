Низкие цены на газ в Европе будут еще 2 – 3 года, – Коболев

В течение ближайших 2 – 3 лет в Европе будут сохраняться низкие цены на природный газ. Удешевление ресурса связано с избытком предложения сжиженного газа на рынке.

О перспективах европейского рынка газа, сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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Благодаря LNG (сжиженный природный газ – 24 канал) европейский рынок газа очень изменился в 2019 году. Мы в "Нафтогазе" ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших 2 – 3 лет,

– отметил Коболев.

По его словам, снижение цен на газ связано с избытком предложения сжиженного газа на рынке. Ведь мировой рынок LNG перенасыщен.

"Летом проводятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, поскольку в них нет таких хранилищ, а потребление падает", – добавил глава правления "Нафтогаза".

Весь этот газ идет на европейский рынок. Поэтому там образуется избыток предложения. А это ведет к снижению цен на газ.

Что такое сжиженный природный газ?

Природный углеводородный газ, который при нормальных температуре и давлении окружающей среды находится в газообразном состоянии. Однако при очень низкой температуре переходит в жидкое состояние, что облегчает его хранение и перевозку. На терминалах приема сжиженного газа реализуется его регазификация.

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