В Нью-Йорке из пожара спасли 97 котов. Огонь вспыхнул в приюте для бездомных, расположенном в пригороде Рочестер.

► Кто был в приюте во время пожара

На момент возгорания в здании находилось 2 работника приюта. Об этом сообщает Democrat and Chronicle.

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Работники приюта не пострадали в результате огня. Они были уже на улице, когда на место прибыли пожарные. От медицинской помощи отказались.

► Что случилось с котами

У части кошек возникли проблемы с дыхательными путями из-за вдыхания угарного газа. Их вынесли из здания и сейчас котам оказывают помощь ветеринары.

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Сейчас причину пожара устанавливают.