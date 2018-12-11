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      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов

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      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов

      Через угрызения совести за изобретение динамита, который Альфред Нобель считал угрозой существованию планеты, ученый завещал доходы от своего состояния ежегодно в равных долях распределять между теми, кто в прошлом году больше всего послужил человечеству. Четыре года после смерти Нобеля парламенты Швеции и Норвегии согласовывали детали награждения.

      Вручают Нобелевскую премию в пяти номинациях. С точных наук – физика и химия. Но не математика. И не стоит сразу вспоминать историю, будто жена или любимая Нобеля сбежала от него с каким-то математиком. Альфред никогда не был женат, да и вообще эта история – выдумка. Просто он считал математику наукой, которая не приносит пользы человечеству. А премии все должны выдаваться именно тем, кто улучшил жизнь людей.

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      Поэтому премия вручается и за достижения в медицине, и в области обеспечения мира. А еще – в области литературы. Ведь именно она приносит больше пользы человеческим душам. Развенчаем еще один миф: по экономике Нобелевская премия не вручается – это совершенно отдельная премия, посвященная памяти Альфреда Нобеля, но к его фонду отношения не имеет. Просто претендентов на нее выбирают те же институты, что и на "нобелевку".

      Нобель
      Альфред Нобель, 1833 - 1896

      Кто выбирает?

      Претендентов на получение Нобелевских премий отбирают и рассматривают несколько серьезных научных институтов.

      Королевская Шведская Академия наук отвечает за премии по физике и химии. Эта академия существует с 1739 года и включает 450 членов из Швеции и 175 – из других стран.

      Шведская Академия – отдельный институт, который отбирает кандидатов на вручение Нобелевской премии по литературе. Это заведение существует с 1786 года, включает лишь 18 членов, которые, к слову, избираются пожизненно.

      Нобелевский комитет при Каролинском институте вручает премию тем, кто совершил значительные открытия в области медицины и физиологии. Этот институт – уважаемое медицинское учреждение страны. Решение по поводу номинантов принимают 50 профессоров института.

      Норвежский Нобелевский комитет определяет, кому достанется Премия мира. В него входит пять человек, которых назначает парламент страны сроком на шесть лет. К слову, эти люди обязуются 50 лет хранить молчание относительно кандидатов на премию, которых рассматривают.


      Выдающиеся лауреаты премии в области химии Мария Кюри, Николай Семенов, Эрнест Резерфорд

      Откуда берутся кандидаты?

      Просто "с неба" кандидатов не выбирают. Устав Нобелевского фонда четко ограничивает круг тех, кто имеет право предлагать претендентов.

      Во-первых, это действующие или бывшие члены норвежского Нобелевского комитета.

      Во-вторых, назначеные Нобелевским институтом советники.

      В-третьих, члены национальных парламентов разных стран.

      В-четвертых, члены Международного арбитражного суда в Гааге.

      И, наконец, в-пятых – лауреаты Нобелевских премий прошлых лет.

      Отборочные туры проходят за закрытыми дверями и в финал попадает 20 претендентов.


      Выдающиеся лауреаты премии в области физики Альберт Эйнштейн, Вильгельм Рентген, Лев Ландау

      Как происходит процедура выбора лучших?

      Начинается все в сентябре: комитет рассылает письма всем тем, кто имеет право на выдвижение кандидатов, а в письмах – специальные формы-заявки.

      Кандидатуры должны быть направлены в комитет не позднее 31 января, после чего формируется предварительный список претендентов. Обычно это несколько сотен кандидатур в каждой из номинаций.

      С 1 февраля ответственные учреждения запускают сложный и таинственный процесс отбора заявок и определение лауреатов.

      С марта по май список кандидатов тщательно анализируют эксперты, чтобы определить наиболее достойных. Кто эти "эксперты" – тайна за семью печатями. Говорят, речь идет о лучших специалистах в той или иной отрасли, которые одновременно не ограничены в мировоззрении.

      Летом Нобелевский комитет пишет отчет, в котором и называет кандидатов на награждение. Отчет, к слову, должен быть подписан всеми без исключения членами комитета. То есть, они должны дойти полного согласия по всем спорным вопросам.

      В сентябре отчет передают в Шведской академии наук, которая на заседаниях соответствующих секций до начала октября формирует финальный список лауреатов.


      Выдающиеся лауреаты премии в области физиологии и медицины Иван Павлов, Роберт Кох, Александер Флеминг

      Как объявляют победителей?

      В течение второй недели октября имена победителей объявляются в строго определенном порядке по одному в день, начиная с лауреата в области медицины, которого называют в понедельник, и заканчивая в пятницу победителем в номинации Премии мира.

      Но это еще не все. 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, происходит торжественная церемония и банкет. Лауреаты приезжают в столицу Швеции, в Стокгольм, чтобы получить из рук шведского короля золотую медаль и денежный приз.

      А вот премия Мира вручается в Осло, столице Норвегии. И на самом деле никто еще не знает, почему Нобель решил именно так. Все версии являются только предположениями, как и многое, связанного с Нобелем и Нобелевской премией, которую успешно вручают вот уже 118 лет.


      Выдающиеся лауреаты премии в области литературы Редьярд Киплинг, Бернард Шоу, Иван Бунин

      Кто получил Нобелевскую премию в 2018 году?

      Премию по медицине и физиологии получили Джеймс П. Элисон и Тасуку Хонджи за "открытие терапии онкозаболеваний путем замедления негативной иммунной регуляции".

      Премию по физике получили Артур Ёшкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд за "прорывные достижения в области лазерной физики".

      Лауреатами премии по химии стали Франсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер "за разработку белков, которые решат проблемы человечества".

      Лауреатами премии мира стали врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад "за усилия в борьбе с сексуальным насилием в военное время".

      Нобелевская премия по литературе в 2018 году не вручалась из-за секс-скандала и обвинения в коррупции в Шведской академии наук.


      Выдающиеся лауреаты премии мира: Теодор Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Андрей Сахаров

      Топ-10 самых известных цитат Альфреда Нобеля

      Не одалживайте денег и планов. Я буду благодарен за щепотку искренней дружбы.

      Любая демократия приводит к диктатуре подонков.

      Самое ужасное преступление – война.

      Хорошая репутация важнее чистой рубашки. Рубашку можно выстирать, репутацию – никогда.

      Чем занимаются депутаты? Болтовней и вымогательством взяток

      Ад – идеальное место для хранения оружия.

      В следующих поколениях будет больше способных усовершенствовать культуру и мир.

      Недостаточно быть достойным уважения, чтобы тебя уважали.

      Лучше отрада для погибших, что господин Правосудие и госпожа Справедливость – среди них.

      Самоуважение без уважения к другим – это как жемчужина, которая никогда на увидит Солнца.

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      К слову, в свое время один выдающийся драматург сказал такую ​​вещь: "Нобелевская премия – это спасательный круг, брошенный утопленнику тогда, когда он уже давно достиг берега". Всегда саркастический, автор этих слов Джордж Бернард Шоу номинировался на Нобелевскую премию по литературе шесть раз, впервые – в 1911 году. А получил награду только через 14 лет.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Публикации наука Медицина Литература История Нобелевская премия
      Источник: 24 канал
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