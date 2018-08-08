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Нобелевской лауреатке Алексиевич угрожали из-за выступления в Одессе

29 Читати новину українською
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич / news.tut.by

Нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич отменила лекцию в "Зеленом театре" Одессы, которая должна была состояться в среду, 8 августа.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на Facebook-странице театра.

Лекцию отменили через анонимные телефонные угрозы в адрес писательницы.

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"Я узнала, что организаторы нашей встречи получают угрозы, а также я лично. Обвиняют меня в каких-то совершенно надуманных обидах, причиненных украинском. В этом никоим образом не может быть, поскольку моя мама – украинка, я родилась в Украине и всегда чувствовала в себе украинский кровь", – пояснила Алексиевич.

Она добавила, что ради общей безопасности встречи отменили. Также нобелевская лауреат поблагодарила всех, кто намеревался посетить встречу.

Средства на проведение встречи собирали чeрeз краудфандингoвий прoeкт "Привeзы Нoбeливськoгo лаурeата к Oдeсы" на платфoрми "Мой город". Их вернут всем благотворителям.

 

Теги: Литература Новости Одессы Новости Украины
Источник: 24 канал
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