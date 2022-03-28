В столице продолжает работать инфраструктура города. В частности, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.

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Инфраструктура столицы работает

Власти столицы заверили, что горожанам предоставляются все коммунальные услуги. В то же время напомнили, что с сегодняшнего дня, 28 марта, в Киеве завершается отопительный сезон для жилого фонда и других инфраструктурных объектов города.

Запуск электрички и возобновление обучения

В КГГА сообщили, что с сегодняшнего дня Укрзализныця запускает кольцевой маршрут электрички. Она будет проходить жилые массивы Борщаговка и Сырец, а также на доступном расстоянии от массива Оболонь. С подробным маршрутом можно ознакомиться по ссылке.

Город возобновляет обучение, но в онлайн-формате. Правило касается заведений среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.

Защита культурных и исторических памятников

В Киеве продолжают работу по защите и укреплению памятников, которые могут попасть под огонь российских оккупантов . Этим занимаются городские власти, общественность и бизнес.

Напомним, что комендантский час в столице и области длится с 21:00 до 6:00.