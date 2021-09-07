Полиция начала заниматься делом, когда появились первые сообщения в сети. Они сразу установили личность женщины.

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За что составили протокол

21-летняя девушка является жительницей Суворовского района Одессы. Она пояснила, что накануне поссорилась с родными, поэтому пошла с ребенком ночевать на площадке. Там работает охранником отец ее малыша. Однако перед этим в сети сообщали, что ее из дома выгнал сожитель, потому что ребенок мешал спать.

Правоохранители составили на девушку протокол по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Она предусматривает наложение штрафа от 850 до 1 700 гривен. Кроме этого, данные об инциденте передали в службу по делам детей.

Сожитель регулярно бьет

УСІ сообщает, что мать девушки пообщалась с журналистами. Она рассказала, что ее дочь регулярно бьет и выгоняет на улицу 48-летний сожитель. Мужчина якобы несколько раз отбывал наказание за наркопреступления. А сейчас они живут в старом доме за городом.

Также журналистам удалось отыскать эту девушку. Мария вместе с сожителем действительно живут в старом доме за городом, где якобы нет условий для содержания младенца. Она попросила не разглашать адрес ее проживания. Объяснила это тем, что родные могут забрать ребенка.



Мать девушки, которая ночевала на батутах / Фото УСІ

Убежала, потому что отец домогался

Девушка, несмотря на издевательства, вернулась к сожителю. Говорит, что сбежала от своих родителей, поскольку папа домогался к ней, а двухмесячного сына ударил кулаком в спину.

У меня еще три брата и младшая сестра. Все живут в одной квартире, братья меня постоянно бьют. А родной отец просил, чтобы я разделась и дала ему потрогать мою грудь. Я рассказала об этом маме, а она никак не отреагировала,

– рассказала девушка.

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Также она добавила, что отец якобы ударил младенца, когда ему сказали о намерении съехать. Ребенка бабушка с дедушкой якобы хотят забрать, чтобы получать детские выплаты.