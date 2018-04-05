Ночью горела Приднепровская ТЭС: фото с места пожара

5 апреля под утро произошло возгорание на Приднепровской ТЭС, которая находится в Днепре. По предварительной информации, жертв пожара нет.

О пожаре сообщает "Информатор".

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На месте работали спасатели ГСЧС и патрульная полиция.

"Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция тут же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они известили руководство предприятия и вызвали на место ГСЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается", – рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.

В связи с тем, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция смогла осмотреть только прилегающие территории. Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были. Причину возгорания установят позже.

По предварительной информации, пожар возник в открытом распределительном устройстве.



Ночью горела Приднепровская ТЭС



По предварительной информации, жертв пожара нет.



Сообщается, что пожар возник в открытом распределительном устройстве



На месте работали спасатели ГСЧС и патрульная полиция