Ночью горела Приднепровская ТЭС: фото с места пожара
5 апреля под утро произошло возгорание на Приднепровской ТЭС, которая находится в Днепре. По предварительной информации, жертв пожара нет.
О пожаре сообщает "Информатор".
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На месте работали спасатели ГСЧС и патрульная полиция.
"Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция тут же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они известили руководство предприятия и вызвали на место ГСЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается", – рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.
В связи с тем, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция смогла осмотреть только прилегающие территории. Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были. Причину возгорания установят позже.
По предварительной информации, пожар возник в открытом распределительном устройстве.
Ночью горела Приднепровская ТЭС
По предварительной информации, жертв пожара нет.
Сообщается, что пожар возник в открытом распределительном устройстве
На месте работали спасатели ГСЧС и патрульная полиция