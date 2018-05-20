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Ночью в Днепре возле кафе взорвалось неизвестное устройство

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В Днепре возле кафе взорвалось неизвестное устройство
В Днепре возле кафе взорвалось неизвестное устройство / Информатор

Взрыв неустановленного предмета произошел возле кафе "Алладин" по улице Гули Королевой Индустриального района в городе Днепр. Инцидент произошел 20 мая после полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что здание кафе одноэтажное, отдельно стоящее. Обломками неизвестного взрывного устройства повреждены окна, двери и фасад здания на площади 10кв.м.,
– сообщают спасатели.

Погибших и пострадавших нет.

 

Теги: Новости Украины Новости Днепра Взрыв ГСЧС
Источник: 24 Канал
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