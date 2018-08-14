Ночью в Киеве горела больница: фото
В ночь на 14 августа в столичной больнице на улице Григория Сковороды случился пожар. Пожарным удалось укротить пламя менее, чем за час.
Об этом сообщили в ГУ ДСНС Украины в г.. Киеве.
Пожар вспыхнул на 4-м этаже в помещении аудитории. Ее площадь на момент приезда спасателей составляла 15 квадратных метров.
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Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы.
Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причину возгорания сейчас выясняют.
Источник: 24 канал
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