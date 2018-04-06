Ночью в Киеве горела церковь УПЦ МП: детали
В ночь на 6 апреля на улице Жилянской в Киеве загорелась деревянная церковь. Спасателям удалось спасти здание от уничтожения огнем.
Как сообщили в ГСЧС, на территории Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств горел мусор на площади 4 квадратных метра. Впоследствии огонь перекинулся на рядом расположенную деревянную церковь Иерусалимской иконы Божией Матери. В результате пожара огнем повредило внешнюю стену церкви УПЦ МП на площади 3 квадратных метра.
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Травмированных и погибших нет.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается специалистами.
Источник: 24 Канал
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