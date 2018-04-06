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Ночью в Киеве горела церковь УПЦ МП: детали

95 Читати новину українською
Последствия пожара в церкви
Последствия пожара в церкви

В ночь на 6 апреля на улице Жилянской в Киеве загорелась деревянная церковь. Спасателям удалось спасти здание от уничтожения огнем.

Как сообщили в ГСЧС, на территории Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств горел мусор на площади 4 квадратных метра. Впоследствии огонь перекинулся на рядом расположенную деревянную церковь Иерусалимской иконы Божией Матери. В результате пожара огнем повредило внешнюю стену церкви УПЦ МП на площади 3 квадратных метра.

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Травмированных и погибших нет.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается специалистами.

Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Киева УПЦ МП Пожар
Источник: 24 Канал
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