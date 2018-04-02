Ночью в Запорожье горел супермаркет, была возможность взрыва: фото

В ночь на 2 апреля в Запорожье горело помещение супермаркета на улице Яценко. Ликвидировать его пришлось 52 спасателям с помощью 13 единиц техники.

Спасатели отметили, что горели деревянные поддоны на площади в 10 квадратных метров. Впоследствии пожар разросся до 25 квадратных метров. Из-за этого произошло повреждение запорной арматуры газового счетчика с последующим возгоранием газово-воздушной смеси. Поэтому возникла угроза распространения огня на бытовые помещения и торговый зал. Общая площадь супермаркета – 4 тысячи квадратных метров. Читайте также: Смертельное ДТП в Мариуполе: трое мужчин погибли, женщина с ребенком в больнице (фото 18+) На помощь пожарным пришли сотрудники газовой службы, которым пришлось перекрыть газоснабжение супермаркета. Ликвидировать пожар удалось за 40 минут с момента прибытия спасателей. В результате происшествия пострадавших нет.