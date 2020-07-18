Ночная Одесса "на карантине": полиция пошла в рейд на рестораны – видео
Правительство из-за коронавируса запретило развлекательным заведениям и учреждениям общественного питания (ночным клубам, барам, ресторанам и кафе) работать с 23 до 7 часов. Полиция в Одессе пошла в туристический район Аркадии после 23 часов с рейдом и обнаружила, что многие заведения это требование власти игнорируют.
Правоохранители в Одессе обнаружили ряд заведений, несмотря на запрет, после 23 часов обслуживали посетителей. Такие заведения по требованию полиции закрывали. Это подтвердили журналисты "УСИ", которые сопровождали полицию в рейде.
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Издание пишет, что клиентам в некоторых заведениях позволили доесть заказанное (например, в "Итальянской пиццерии" по состоянию на час ночи люди все еще доедали), а в других (например, в "Стамбуле") посетителей попросили уйти немедленно – кому-то при этом упаковали еду в судки, а иные посетители пошли просто прочь, отказавшись платить.
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Полиция, заметим, входит не во все заведения, которые работают, а идет только по "определенному маршруту", как сообщили местные журналисты. Например, в клубе "Ибица" проходит концерт, но этого заведения в "маршрутном листе" правоохранителей якобы бы нет.
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Впрочем, большинство заведений работают правильно: на вынос и без запуска клиентов внутрь.
Представитель полиции Одесской области Дмитрий Аверченко сообщил, что учреждениям, которые проигнорировали постановление Кабмина о запрете работы после 23 часов, грозит штраф от 34 тысяч гривен и мгновенное закрытие.
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