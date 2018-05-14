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Ночной кошмар, – в "Ливерпуле" жестко раскритиковали Киев как место финала Лиги Чемпионов

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Фанаты
Фанаты "Ливерпуля" возмущены Киевом

Финал Лиги Чемпионов состоится в Киеве 26 мая. В матче сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Однако фанаты команд все чаще критикуют Киев как место проведения финала.

Причина в том, что в день финала киевские гостиницы и хостелы подняли цены на проживание в разы.

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Поэтому в руководстве "Ливерпуля" раскритиковали УЕФА за избрание Киева местом проведения финала Лиги Чемпионов.

"Каждому болельщику из Ливерпуля, у которого есть ночной кошмар, – и я использую слово ужасы намеренно, а не просто так – организуя поездку в Киев, я могу только извиниться. То, что должно быть одной из самых захватывающих событий в вашей жизни, в настоящее время что-то непонятное, что для меня недопустимо. Решение о проведении финала в месте, куда так сложно и так чрезвычайно дорого добраться, – требует объяснения теми, кто выбрал Киев. Это говорит о том, что что-то в футболе сломано", – заявил руководитель департамента по работе с фанатами "Ливерпуля" Тони Барретт.

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При этом в отношении самого Киева у Барретта претензий нет. Однако его беспокоят проблемы, с которым сталкиваются фанаты "Ливерпуля".

"Я не против того, чтобы финал был в Киеве. Но недопустимо было пренебрегать проблемами, с которыми сталкиваются фанаты во время путешествия в Украину", –написал Барретт.

Стоит добавить, что в комментариях под сообщением Барретта ему отметили, что это не только проблема с проживанием в Киеве, но и возможностью добраться до столицы Украины. Ведь британские авиакомпании подняли цены на билеты.

Теги: Новости Киева Лига чемпионов Новости спорта
Источник: 24 Канал
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