Ночной кошмар, – в "Ливерпуле" жестко раскритиковали Киев как место финала Лиги Чемпионов

Финал Лиги Чемпионов состоится в Киеве 26 мая. В матче сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Однако фанаты команд все чаще критикуют Киев как место проведения финала.

Причина в том, что в день финала киевские гостиницы и хостелы подняли цены на проживание в разы.

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Відключення світла та атака вірусів. Як київські готелі скасовують бронь, щоб нажитись на фіналі ЛЧ Реал – Ліверпуль https://t.co/BuMGhCjQs9 pic.twitter.com/Wyh5iBbPHN — Футбол 24 (@football24tv) 10 травня 2018 р.

Поэтому в руководстве "Ливерпуля" раскритиковали УЕФА за избрание Киева местом проведения финала Лиги Чемпионов.

"Каждому болельщику из Ливерпуля, у которого есть ночной кошмар, – и я использую слово ужасы намеренно, а не просто так – организуя поездку в Киев, я могу только извиниться. То, что должно быть одной из самых захватывающих событий в вашей жизни, в настоящее время что-то непонятное, что для меня недопустимо. Решение о проведении финала в месте, куда так сложно и так чрезвычайно дорого добраться, – требует объяснения теми, кто выбрал Киев. Это говорит о том, что что-то в футболе сломано", – заявил руководитель департамента по работе с фанатами "Ливерпуля" Тони Барретт.

To every Liverpool fan who is having a nightmare - and I use the word nightmare deliberately, not loosely - arranging travel to Kiev I can only apologise.

What should be one of the most exciting times of your lives is currently anything but and that, to me, is inexcusable. — Tony Barrett (@TonyBarrett) 13 травня 2018 р.

The decision to hold the final at a location which is so difficult and so extraordinarily expensive to get to is one that needs explaining by those who made it. In itself, it suggests something in football is badly broken when the lifeblood of the game can be treated this way. — Tony Barrett (@TonyBarrett) 13 травня 2018 р.

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При этом в отношении самого Киева у Барретта претензий нет. Однако его беспокоят проблемы, с которым сталкиваются фанаты "Ливерпуля".

"Я не против того, чтобы финал был в Киеве. Но недопустимо было пренебрегать проблемами, с которыми сталкиваются фанаты во время путешествия в Украину", –написал Барретт.

Стоит добавить, что в комментариях под сообщением Барретта ему отметили, что это не только проблема с проживанием в Киеве, но и возможностью добраться до столицы Украины. Ведь британские авиакомпании подняли цены на билеты.