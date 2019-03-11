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      Ночной кошмар для тысяч городов, – журналистка вживую рассказала, что происходит в Венесуэле

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      Венесуэла в темноте
      Венесуэла в темноте / The Indian Express

      В больницах люди, жизнь которых зависит от аппаратов, не просто без света. Они – без шансов выжить. Легче всего, наверное тем, у кого просто пропали продукты в холодильнике.

      Так описала ситуацию в своей стране журналистка Сара Суарес в прямом эфире программы "Мир на этой неделе" на телеканале France 24. По ее словам, то, что сейчас происходит – это "ночной кошмар для Каракаса, да и для других городов страны с таким уровнем преступности". Об этом сообщило "Еспресо".

      Читайте также: Международный аэропорт Каракаса без света: люди не могут покинуть город

      Сара Суарес рассказала, что оказаться в темноте в городе, где не существует понятия "безопасность" – на самом деле страшно, и это "не какая-то метафора".

      "Думаю, свет этого режима начинает выключаться. Они будто сами загоняют себя в ситуацию, которую сами же и создали. Все становится только хуже. Сейчас у нас худшие условия жизни, которые только можно представить. Это настоящий пример безответственности режима, которым безразлично к своему народу. В больницах люди, жизнь которых зависит от аппаратов, не просто без света. Они – без шансов выжить. Легче всего, пожалуй, тем, у кого просто пропали продукты в холодильнике", – сказала журналистка.

      И добавила: "Режим Мадуро, с одной стороны, не контролирует страну. Режим Гуайдо, с другой стороны, не может справиться с правительством, которое он якобы возглавляет".

      Напомним, Венесуэла оказалась почти полностью без электричества еще 7 марта. До сих пор покрыто тьмой 70% страны. Причина, вроде, в аварии на электростанции из-за устаревшего оборудования, однако точной причины никто не знает.

      Тем временем лидер венесуэльской оппозиции и провозглашен парламентом президент страны Хуан Гуайдо призвал Национальную ассамблею объявить в Венесуэле чрезвычайное положение.

      Видео полного выпуска программы "Мир на этой неделе":

      Что происходит в Венесуэле?
      Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки.

      Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила Хуана Гуайдо, руководителя парламента, временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки.

      За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов, средств гигиены.

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      Теги: Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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