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Ночной Милан покорил сеть: удивительные фото

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Ночной Милан
Ночной Милан / Фото из соцсетей

Итальянец Давид Сассо решил создать серию фотографий, в которой показал красоту одного из самых популярных городов мира – итальянского Милана. Снимки мужчина сделал ночью, когда модная столица мира покрылась разноцветным освещением.

Каждый город может похвастаться удивительными местами, которые запомнятся восхищенным туристам на всю жизнь. Однако есть и такие, которые покоряют отдыхающих с первых минут пребывания там. Итальянский фотограф доказал, что яркий Милан может очаровать всех даже ночью.

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Солнечный итальянский город с наступлением вечера превращается в место, похожее на кадры из фильма "бегущий по лезвию". Именно эта кинолента дала вдохновение Давиду Сассо на создание яркой фотосессии.

"Я влюбился в город, особенно ночной. Милан окрашен в невероятные цвета, освещенные здания и яркие знаки заполонили город. Я пытался фотографировать разные его районы: от центра до вокзала", – прокомментировал Давид Сассо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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