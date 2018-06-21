Ночной Милан покорил сеть: удивительные фото

Итальянец Давид Сассо решил создать серию фотографий, в которой показал красоту одного из самых популярных городов мира – итальянского Милана. Снимки мужчина сделал ночью, когда модная столица мира покрылась разноцветным освещением.

Каждый город может похвастаться удивительными местами, которые запомнятся восхищенным туристам на всю жизнь. Однако есть и такие, которые покоряют отдыхающих с первых минут пребывания там. Итальянский фотограф доказал, что яркий Милан может очаровать всех даже ночью.

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Солнечный итальянский город с наступлением вечера превращается в место, похожее на кадры из фильма "бегущий по лезвию". Именно эта кинолента дала вдохновение Давиду Сассо на создание яркой фотосессии.

"Я влюбился в город, особенно ночной. Милан окрашен в невероятные цвета, освещенные здания и яркие знаки заполонили город. Я пытался фотографировать разные его районы: от центра до вокзала", – прокомментировал Давид Сассо.

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 21 Чер 2018 р. о 6:00 PDT

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 29 Бер 2018 р. о 6:27 PDT

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 26 Бер 2018 р. о 5:57 PDT

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 19 Бер 2018 р. о 7:20 PDT

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 14 Бер 2018 р. о 2:23 PDT

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 8 Бер 2018 р. о 6:13 PST

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 5 Бер 2018 р. о 6:45 PST

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 2 Бер 2018 р. о 6:48 PST

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 12 Лют 2018 р. о 6:17 PST

Допис, поширений Davide Sasso (@redunchained) 9 Лют 2018 р. о 6:22 PST