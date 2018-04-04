Ночной Тайвань очаровал урбанистической красотой: удивительные фото

Остров Тайвань в Восточной Азии, расположенный неподалеку Китая, поражает колоритной красотой. Местность соединила восточную культуру с современной урбанистикой, которая гармонично смотрится на фотографиях.

Серию снимков ночного Тайваня сделал фотограф Эндрю Гаймер. Мужчина залюбовался красотой острова во время рабочей поездки. Художник решил создать специальную фотосессию, где показал всю колоритность населенного пункта.

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По словам Эндрю Гаймера, он открыл неведомую Восточную Азию, поскольку туристы не часто приезжают на остров. Это придает ему какой-то уникальности и загадочности.

"Туристы редко наведываются сюда. К счастью, я работал здесь несколько дней, поэтому узнал об этой интересной часть Азии", – прокомментировал Эндрю Гаймер.