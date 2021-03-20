В ночном клубе в США произошла стрельба: есть погибший и пострадавшие
В ночном клубе Далласа в ночь на 20 марта неизвестный открыл огонь по людям. Впоследствии злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.
Источник:5NBCDFW
Детали стрельбы в США
Инцидент произошел около 1:30 в ночном клубе Pryme. На место происшествия вызвали правоохранителей.
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Полицейские установили, что между двумя группами людей внутри клуба возник конфликт. Из-за этого один человек вытащил огнестрельное оружие и начал стрелять.
Что известно о пострадавших
В результате стрельбы погибла 21-летняя женщина.
Кроме того, 5 человек получили травмы, их увезли в больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Заметим, правоохранители не установили личность стрелявшего. Все потому, что ему удалось скрыться с места происшествия.
Последние случаи стрельбы в США
- 7 марта в штате Миннеаполис, в том же месте, где ранее погиб Джордж Флойд, застрелили мужчину. Пострадавшего отвезли в больницу, однако там он погиб.
- Жуткая стрельба произошла в Атланте 16 марта. Мужчина расстрелял 8 человек в трех спа-салонах. Заметим, среди жертв были 4 кореянки.
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