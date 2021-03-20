В ночном клубе Далласа в ночь на 20 марта неизвестный открыл огонь по людям. Впоследствии злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Детали стрельбы в США

Инцидент произошел около 1:30 в ночном клубе Pryme. На место происшествия вызвали правоохранителей.

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Полицейские установили, что между двумя группами людей внутри клуба возник конфликт. Из-за этого один человек вытащил огнестрельное оружие и начал стрелять.

Что известно о пострадавших

В результате стрельбы погибла 21-летняя женщина.

Кроме того, 5 человек получили травмы, их увезли в больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Заметим, правоохранители не установили личность стрелявшего. Все потому, что ему удалось скрыться с места происшествия.

Последние случаи стрельбы в США