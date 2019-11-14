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      Ночные поджоги в Киеве: сгорел целый торговый комплекс BoxPark – фото, видео

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      Пожары в Киеве
      Пожары в Киеве / Информатор

      В столице в ночь на 14 ноября злоумышленники подожгли три магазина из сети "Молоко от фермера". Во время последнего поджога огонь перекинулся на другие торговые точки, в результате чего полностью выгорел торговый комплекс BoxPark в Петропавловской Борщаговке.

      Первый пожар из этой серии зафиксировали в 2:50 на улице Амвросия Бучмы в Днепровском районе. Как сообщили очевидцы, 3 мужчин облили молочный магазин керосином и подожгли. Об этом передает "Информатор".

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      Буквально за несколько минут загорелся второй магазин этой сети на улице Елены Телиги. Однако в этом случае охранники успели быстро потушить пламя еще до приезда спасателей.

      А вот третий поджог, в Петропавловской Борщаговке, привел к серьезным последствиям. В BoxPark из магазина той же компании "Молоко от фермера" пламя быстро перекинулось на соседние боксы. В результате почти 10 торговых точек и все, что было внутри, – сгорело.

      пожежа Київ торгові точки молочні магазини
      После поджога третьего молочного магазина, пламя перекинулось на торговый центр/ фото Информатор

      пожежа Київ
      За ночь в Киеве – 3 поджога/ фото Информатор

      К счастью, во всех этих пожарах обошлось без человеческих жертв. Сейчас правоохранители разыскивают поджигателей, на местах инцидентов работают следователи.

      Массовые поджоги в Киеве: сгорел целый торговый комплекс

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: ГСЧС Полиция Пожар Новости Киева
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