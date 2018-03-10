Ночные погони: в Киеве и Ровно пострадали 5 полицейских

В Киеве и Ровно 5 полицейских получили травмы во время несения службы. Произошло это в ночь на 10 марта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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"Сегодня ночью одновременно в г. Киеве и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, что намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто", – написал Князев.

Видео задержания правонарушителя в Ровно

Сообщается, что нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, что становится печальной статистикой", – отметил Сергей Князев.

Детали пока устанавливаются.