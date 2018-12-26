Нокауты Усика и Гвоздика попали в топ-10 в 2018 году
Опубликован рейтинг 50 лучших нокаутов в 2018 году. В перечне нашлось место и двум нокаутам в исполнении украинских боксеров.
На шестой позиции рейтинга разместилась комбинация Александра Гвоздика против канадца Адониса Стивенсона. Отправив соперника в нокаут, украинец выиграл титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Стоит отметить, что сам Стивенсон после этого попал в реанимацию и долгое время находился в коме.
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Четвертое место в рейтинге досталось Александру Усику. В ноябре он защитил свои чемпионские пояса в бою против британца Тони Беллью. Сам бой закончился досрочно в восьмом раунде.
Видео топ-50 нокаутов в 2018 году
Источник: 24 Канал
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