Нокауты Усика и Гвоздика попали в топ-10 в 2018 году

Опубликован рейтинг 50 лучших нокаутов в 2018 году. В перечне нашлось место и двум нокаутам в исполнении украинских боксеров.

На шестой позиции рейтинга разместилась комбинация Александра Гвоздика против канадца Адониса Стивенсона. Отправив соперника в нокаут, украинец выиграл титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Стоит отметить, что сам Стивенсон после этого попал в реанимацию и долгое время находился в коме.

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Четвертое место в рейтинге досталось Александру Усику. В ноябре он защитил свои чемпионские пояса в бою против британца Тони Беллью. Сам бой закончился досрочно в восьмом раунде.

Видео топ-50 нокаутов в 2018 году