Стартовали продажи новых смартфонов Nokia 8 Sirocco: обзор, характеристики, цена

С сегодняшнего дня, 3 апреля, стартовали продажи новинки от компании Nokia – 8 Sirocco. Телефон представили на MWC 2018, но там ему не уделили должного внимания. Хотя телефон отличается от других интересным дизайном и неплохими характеристиками.

Samsung Galaxy S9 / S9+ был в центре внимания MWC 2018. Основная причина, почему сами эти телефоны стали популярнее, чем другие новинки – чип Snapdragon 845, которым оборудовали новые флагманы от Samsung. Однако на конференции были представлены не менее интересные девайсы.

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Одним из смартфонов с интересным дизайном и спецификацией стал Nokia 8 Sirocco. Новая модель от компании Nokia не смогла соперничать с флагманами от Samsung из-за того, что в смартфон встроили чип предыдущего поколения, хотя другие функции, которыми наделили девайс, – впечатляют.

Основные характеристики Nokia Sirocco 8

5,5-дюймовый 2К OLED дисплей новенького Nokia 8 Sirocco покрыт двойным 3D-изогнутым стеклом. Разрешение дисплея – 2560×1440 точек. Общий охват стекла составляет почти 95%, поэтому можно сказать, что это кусок кристалла. Корпус смартфона изготовлен из нержавеющей стали, которая в 2,5 раза превышает прочность алюминиевого сплава серии 6000. Однако толщина Nokia 8 Sirocco составляет всего 7,5 миллиметров. На задней панели под модулем основной камеры разработчики разместили сканер отпечатков пальцев. Размеры Nokia 8 Sirocco – 140,93 x 72,97 x 7,5 миллиметров.



Nokia 8 Sirocco

Новый смартфон от Nokia оборудовали 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 4 х 2,45 Ггц и 4 х 1,9 Ггц и графическим чипом Andreno 540. Телефон имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти UFS2.1. Стоит отметить, что использование этого стандарта может привести к более высокой скорости передачи данных и повышению надежности накопителей флеш-памяти, уменьшая при этом рыночную неразбериху и многообразие адаптеров для множества видов карт.



Компания Nokia представила свой новый смартфон

Nokia 8 Sirocco работает на операционной системе Android 8.0 Oreo. Емкость аккумулятора нового смартфона – 3260 миллиампер часов, также он поддерживает беспроводную зарядку. Телефон защищен от пыли и влаги по стандарту IP67.



Новый Nokia 8 Sirocco имеет интересный дизайн



Телефоны Nokia 8 Sirocco поступили в продажу 3 апреля

Камера и звук Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco имеет двойную камеру с широкоугольным сенсором на 12 Мп и 13-миллиметровым телеобъективом Zeiss на задней панели. Второй объектив обладает большим фокусным расстоянием (52 миллиметра в эквиваленте). Также эта камера имеет 1,4-микронную область, диафрагму f/1.7, режим двойного просмотра, профессиональные функции камеры. Переключение между камерами обеспечивает 2-кратный оптический зум, точно такой же, как в iPhone, Galaxy Note8 и других смартфонах с двойными камерами. Nokia 8 Sirocco оборудован фронтальной камерой на 5 мегапикселей.

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Смартфон имеет три встроенных микрофона, которые обеспечивают высокий динамический диапазон с 24-битным аудиосигналом и позволяют записывать звук до 132 децибел. Это обеспечивает абсолютно чистое звучание без шумов даже на самых громких концертах.

Смотрите видео-презентацию нового смартфона от Nokia

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Цена Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco поступил в продажу сегодня, 3 апреля. Объявленная стоимость смартфона составляет 748 долларов (около 19 500 гривен).