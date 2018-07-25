Nokia готовит смартфон с уникальной камерой, который будет далеко не всем по карману

Вскоре на рынке появится новый флагманский смартфон Nokia, который должен заменить смартфон Nokia 8 Sirocco. Однако, ценник на новом устройстве будет очень высокий – по слухам, новую Nokia можно будет приобрести за 990 долларов (25 700 гривен).

Об этом пишет портал NokiaMob.

Как сообщает издание, этот смартфон будет иметь названии Nokia 9 и станет первым устройством, которое получит сложную основную камеру с многими модулями на задней панели. Эта камера может быть создана совместно со стартапом Light.

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Технология Light дает возможность создавать снимки благодаря объединению отдельных кадров, которые получены из нескольких модулей одновременно. В компании уже создали прототипы, делают фотографии с разрешением 64 Мп.



Технология Light

Также, по слухам, новая Nokia получит безрамочный дизайн без выреза вверху экрана. Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и получит 6 ГБ оперативки.

Гаджет может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, который интегрирован прямо в экран.

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