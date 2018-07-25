14:06
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Nokia готовит смартфон с уникальной камерой, который будет далеко не всем по карману

84 Читати новину українською
Nokia готовит смартфон с уникальной камерой
Nokia готовит смартфон с уникальной камерой / Фото из открытых источников

Вскоре на рынке появится новый флагманский смартфон Nokia, который должен заменить смартфон Nokia 8 Sirocco. Однако, ценник на новом устройстве будет очень высокий – по слухам, новую Nokia можно будет приобрести за 990 долларов (25 700 гривен).

Об этом пишет портал NokiaMob.

Как сообщает издание, этот смартфон будет иметь названии Nokia 9 и станет первым устройством, которое получит сложную основную камеру с многими модулями на задней панели. Эта камера может быть создана совместно со стартапом Light.

Читайте также: Переплюнул iPhone X: появилась стоимость смартфона Samsung Galaxy Note 9

Технология Light дает возможность создавать снимки благодаря объединению отдельных кадров, которые получены из нескольких модулей одновременно. В компании уже создали прототипы, делают фотографии с разрешением 64 Мп.

Технологія Light
Технология Light

Также, по слухам, новая Nokia получит безрамочный дизайн без выреза вверху экрана. Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и получит 6 ГБ оперативки.

Гаджет может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, который интегрирован прямо в экран.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
сегодня, 13:30 Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
Інна Жолобович 217
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сегодня, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 81
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сегодня, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 982
В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
сегодня, 11:37 В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
462
Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
сегодня, 11:21 Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
2411
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
 5 апреля , 21:03
В сети обнародовали изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 7
 3 апреля , 15:01
Huawei работает над созданием еще одного игрового смартфона
 29 июня , 22:05
Слухи: Samsung готовится выпустить игровой смартфон
 24 июля , 19:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук