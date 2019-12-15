Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – плоди нормандського формату, як вплинуть нові санкції на "Північний потік-2" та обшуки в будинку дружини Труханова.
1. Зеленський vs Путін: нічия на чужому полі
Справді історична зустріч у Нормандії керівників України, Німеччини, Франції та Росії довго тримала в напрузі українське суспільство. Підготовка до зустрічі, самі переговори та отриманий результат цілком можна порівняти, з моєї точки зору, з початком відбірного турніру до Євро-2020 збірної України з футболу.
Більше матеріалів про нормандську зустріч.
2. Передноворічні санкції для "Північного потоку-2": як вони вплинуть на будівництво газопроводу
Проголосовані учора Конгресом санкції проти "Північного потоку-2" – це не передріздвяний подарунок Україні від американських законодавців, але відчуття від того не менш святкові.
Ще більше матерілів про "Північний потік-2".
3. "Пістолeт і 300 тисяч доларів": в Антикорсуді показали відeо з обшуку на дачі дружини Труханова
У Вищому антикорупційному суді, дe розглядають справу щодо нeдостовірного дeкларування на суму близько 55 мільйонів гривeнь міського голови Одeси Гeннадія Труханова, почали досліджувати докази сторони обвинувачeння. У суді оприлюднили відeо з обшуку у його колишньої дружини Тeтяни Колтунової.
Більше матеріалів про Геннадія Труханова та справи, в яких фігурує очільник Одеси.
4. Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи
Все очень условно, но каждый из уехавших из оккупированной части Луганской области надеялся, что переговоры где-то в верхах решат вопросы каждого из них здесь.
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5. Спонсор терроризма и газовый контракт на условиях "Нафтогаза": детали санкционных законов США
В США приняты санкционные законы, часть из которых прямо касаются России. Во-первых, вводятся санции по "Северному потоку-2".
Еще больше материалов о санкциях.
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