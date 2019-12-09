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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      "Нормандская четверка" будет работать до ночи: к прессе выйдут после встречи Зеленского и Путина

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      Нормандская встреча может затянуться до ночи / AP

      Франция решила изменить график участников "нормандского саммита" и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся.

      Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

      Важно: Нормандская встреча: начались переговоры Зеленского с Меркель – видео

      В Елисейском дворце показали прессе комнату, где будут встречаться лидеры стран. Однако после этой общей встречи должны продолжиться двусторонние переговоры.

      Отметим, что ранее совместная пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. И наконец лидеры решили не выходить к прессе до тех пор, пока не завершится последняя двусторонняя встреча – между Зеленским и Путиным.

      Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина и обсудят договоренности.

      Итоговая пресс-конференция начнется где-то в 22:00 по киевскому времени.

      Представители пресс-служб также предупредили, что эти планы могут измениться. Сейчас встречи затягиваются. В частности, переговоры Зеленского с Меркель продолжаются дольше, чем ожидалось.

      Отметим, что в Париже начался нормандский саммит, участие в котором принимают лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе. Переговоры могут продолжаться до ночи.

      Как проходит нормандский саммит

      Нормандская встреча: все, что важно знать

      Зеленский уже прибыл на саммит в нормандском формате в Елисейский дворец в Париже. Там его на лестнице встретил Макрон. Политики поздоровались и зашли в помещение для проведения переговоров. После разговора с Макроном Зеленский встретится с Меркель.

      Когда Зеленский заходил во дворец, неизвестные на русском языке выкрикивали, приедет ли он в Москву на 9 мая, как Макрон.

      Заметим, что в составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли: глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

      Переговоры Зеленского и Макрона

      Владимир Зеленский общался с Эммануэлем Макроном 30 минут. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных для наработки видения по завершению войны на Донбассе.

      Эммануэль Макрон ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

      Какие вопросы Зеленский планировал поднять на саммите

      Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопросы разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.

      Зеленский хотел договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в плену в ОРДЛО остаются 227 украинцев, а в России – еще 115.

      Президент Украины анонсировал, что потребует на саммите, чтобы предстоящие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства. При этом еще до выборов с оккупированных территорий должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования.

      Относительно Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.

      Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа. В частности, что Путин будет шантажировать Украину, ведь предыдущий контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря, а заключение нового длится с трудностями.

      Лунный календарь на декабрь 2019
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Зеленский Украина – Россия Владимир Путин
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