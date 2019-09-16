Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку

Россия для встречи в нормандском формате выдвинула новый ультиматум. Украина должна согласиться на реализацию формулы Штайнмайера. Что конкретно хочет Кремль и как в этой ситуации действовать Украине – в материале 24 канала.

Формула Штайнмайера равна формуле Путина

В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Главное условие немецкого плана: Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска, происходят местные выборы. После чего Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус. Хотя минскими соглашениями предусмотрено изначально прекращения огня, разоружение террористических группировок, контроль над украинско-российским участком границы.

Важно: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили

По мнению экспертов, эта формула полностью в интересах России. И Путин регулярно апеллирует к этой формуле. По словам дипломата, эксперта "Майдана иностранных дел" Александра Хары, дьявол кроется в деталях. Специалист отмечает: надо исходить из того, что конфликт между Украиной и Россией идет не только в ОРДЛО и Азовском море. Есть еще Крым.

Кроме оккупации Донбасса, Россия продолжает агрессию против Украины в гуманитарной, информационной, энергетической, экономической сферах. Никакая формула Штайнмайера и переговоры в нормандском формате или Минске эти проблемы не решит. Это игрища, которые ни к чему не ведут,

– убежден Александр Хара.



Путин заинтересован в формуле Штайнмайера, чтобы получить контроль над Украиной / Коллаж 24 канала

Дипломат отмечает: в минских соглашениях четко прописаны условия проведения выборов в ОРДЛО – только по украинскому законодательству. А пока нет возможностей провести выборы на оккупированных Россией территориях, где отсутствует верховенство права, свободные СМИ, доступ всех политических игроков к участию. Нет правоохранительной системы, которая могла бы выявлять нарушения. По его словам, когда-то эти выборы будут. Но сомнительно, что в ближайшие несколько лет – только тогда, когда из ОРДЛО уйдут русские.

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Экс-советник Путина Андрей Илларинов в интервью изданию Апостроф подчеркнул, что если Украина согласится на формулу Штайнмайера, то получит бомбу быстрого действия. Запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых минских соглашений, в результате чего два квазигосударственных образования окажутся включенными в государственное тело Украины на условиях Кремля.

У Украины сильная позиция и соглашаться на формулу Штайнмайера не надо

Александр Хара отмечает: никаких дополнительных требований со стороны России для встречи в нормандском формате не должно быть. Меркель, Макрону, Зеленскому и Путину нужно встретиться и проанализировать, кто и что сделал, и искать выход. Дипломат подчеркивает: Украина сделала шаг навстречу России и согласились на обмен российских террористов, в том числе Владимира Цемаха, на руках которого кровь почти 300 пассажиров сбитого Россией боинга-777.

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Украина, замечает он, готова разговаривать и по пунктам прописывать шаги для урегулирования ситуации. Но Россия – агрессор. Надо напомнить, что Россия, согласно решению Трибунала ООН по морскому праву, должна вернуть захваченные в Азовском море корабли. И требовать от Запада определенных шагов – санкционных и политических.

Если мы соглашаемся на формулу Штайнмайера, то потом выяснится, что есть еще какая-то формула. И Украину будут загонять в стойло. И если встреча "нормандской четверки" сорвется – не Украина выдвигала неприемлемые требования, а Россия. И в данной ситуации мы точно не в проигрыше,

– считает Александр Хара.



Украина может потребовать от Макрона и Меркель усиления санкций против России / Фото Getty

По мнению руководителя Центра политического анализа "Пента" Владимира Фесенко, в ближайший месяц президента Зеленского ждут испытания, в частности, на запланированной встрече в нормандском формате в связи с формулой Штайнмайера.

Для Зеленского вызов – не соглашаться на проведение выборов на неконтролируемых территориях силами боевиков. Это будет фикция и наш огромный проигрыш. Также нельзя соглашаться на особый статус так называемых "ДНР" и "ЛНР",

– отмечает Владимир Фесенко.

Для Путина переговоры – продолжение войны

Специалисты отмечают: за пять лет антироссийских санкций, изоляции РФ, интересы Кремля в отношении Украины не изменились. И ресурсов у России достаточно. Как отмечает Александр Хара, не понятно, почему все решили, что согласие Путина на обмен пленных – сигнал, что он хочет мира. Путин будет продолжать войну, выбирая различные механизмы.

Маневры в нормандском формате для Украины – попытка восстановить мир. А для России – продолжение войны. И переговоры не должны быть нашим фетишем. Украине нужен результат. А от очередной встречи "нормандской четверки" его точно не будет,

– убежден Хара.



Путин несмотря на переговоры и дальше будет продолжать войну / Инфографика 24 канала

Эксперт подчеркивает: для россиян встреча – постоянное повышение ставок. Накануне встречи нормандского формата Россия увеличивает количество обстрелов на Донбассе. Поэтому, по его мнению, идеализм Зеленского натолкнется на российскую стену. Благими намерениями войну не завершить. Есть другие пути прекращения войны. Это произойдет тогда, когда Россия поймет, что с помощью вооруженной агрессии не сможет достичь своих целей.

В переговорном процессе важно не поступиться национальными интересами Украины. Компромисс нужно искать. Но, в первую очередь, Россия должна вывести свой военный контингент из оккупированных территорий. И только тогда можно говорить о дальнейших шагах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.