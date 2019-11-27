Нормандская встреча и газ: будет ли шантажировать Путин Зеленского на переговорах

Почему вопросы войны на Донбассе и транзита российского газа через Украину связаны? Чего хочет Путин и как действовать Зеленскому? Какие красные линии нельзя переходить на переговорах в нормандском формате?

Об этом читайте в интервью 24 канала с экономическим экспертом Андреем Вигиринским.

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Президент Украины не имеет полномочий заключать газовые соглашения

В недавнем разговоре Зеленский и Путин говорили об энергетике. По вашему мнению, будут ли поднимать вопрос о контрактах на транзит российского газа во время нормандской встречи 9 декабря. Как в этой ситуации действовать Украине?

Есть мнение, что за одну встречу лидеров "нормандской четверки" – Меркель, Макрона, Зеленского и Путина – решится все. Но нужно учитывать полномочия участников переговоров. Российский "Газпром" – монополия с политическими функциями, им руководит Путин. А в "Нафтогаз-Украина" ситуация иная. В Украине парламентско-президентская форма правления. И глава государства не имеет полномочий давать распоряжения "Нафтогазу".



Заключать договоры с "Газпромом" имеет право "Нафтогаз", а не президент / Фото Цензор

Отношения "Газпром"-"Нафтогаз" – это экономические аспекты и международное корпоративное право. Это нормы Европейского энергетического сообщества. В формате "Газпром"-"Нафтогаз"-Еврокомисия несколько лет происходят встречи, где решается, как сделать так, чтобы обеспечить транзит российского газа по украинской ГТС, чтобы стороны помирились и Европа не замерла.

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Впрочем, есть политический аспект. С 2015 года Украина якобы не покупает российский газ. На самом деле нам его продают с маржой европейские трейдеры. То есть с общественно-политической точки зрения в Украине не может быть со страной-агрессором сотрудничества. Но только в 2019 году Россия стала не первым, а вторым по величине торговым партнером Украины. Сейчас на первом – Китай.

Газовые переговоры: основное

Сейчас длятся трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией. Предварительный контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиардах долларов, которые должна Россия.

Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие запланированы на 29 ноября.

То есть президент Зеленский не имеет полномочий что-то решать по газу, если эту тему поднимут на переговорах?

Главный вопрос встречи в нормандском формате – достижение не правовых или экономических, а политических договоренностей между Украиной и Россией по вооруженному конфликту на Донбассе. По благословению и под наблюдением Франции и Германии. А также – имплементация минских соглашений.

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Нормандский формат не был локацией для решения экономических вопросов. В частности, газовых. Но на возможной двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, очевидно, вопрос газа будет звучать.

Измены на нормандской встрече не будет

В газовом вопросе в Украине все боятся измены...

Подписание контракта между "Нафтогаз-Украины" и "Газпромом" о транзите газа по нашей газотранспортной системе – актуальный вопрос. Украину интересует, чтобы европейские покупатели получали газ на восточной границе Украины. Чтобы Россия только доставляла газ до нашей восточной границы. А европейская компания заключила бы с нами договор на транзит. То есть российский газ перестает быть российским на восточной границе Украины.



Стоит ли Украине укаладаты новые газовые соглашения с Россией? / Фото 24 канала

Но такие контракты – и на транзит, и на поставку газа – можно заключать только по европейским правилам, соблюдение которых будет обеспечивать Германия и Франция. Кстати, заключив договор о поставках газа, можно с России в натуральном виде взыскать долг – 3 миллиарда долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража.

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Кроме того, общий объем потребления газа в Украине – население и промышленность – 33 миллиарда кубов в год. Из них 20 миллиардов – газ собственной добычи. Иными словами, нам нужно 10 миллиардов импортного газа.

Но Путину это не выгодно?

Путин потребует похожих правил, действовавших в предыдущих очень невыгодных для Украины контрактах. На принципе: "Бери или плати". То есть ты или забираешь, условно говоря, определенный соглашениями объем газа – например, 40 миллиардов кубометров. Или платишь за них. Но это противоречит европейской судебной практике. "Газпром" не сможет на таких условиях заключить с нами контракт.

Транзит газа не станет заложником плана мирного урегулирования на Донбассе

Путин шантажирует Украину контактом на транзит газа по нашей ГТС и поставками газа, требуя от нас списания долгов – 22 миллиардов долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража. Не станет ли это элементом давления на нормандской встрече?

Зеленский не даст указание "Нафтогазу" отказаться от претензий к "Газпрому". С другой стороны, эти судебные споры – элементы гибридного противостояния. Так же как "Северный поток-2" – тоже метод политико-экономического давления России на Украину.

Надо учитывать, что спустя полтора года после решения суда Украина не получила ни копейки от "Газпрома". И пока сложно сказать, удастся ли нам взыскать этот долг. Но это судебное решение – средство для создания дискомфорта на международной арене для "Газпрома".

Кстати, если на нормандской встрече поднимут вопрос газа, то Украина может поставить вопрос о "долге Януковича". Ведь в России есть судебное решение, что эти деньги, которые взял себе Янукович – более 3 миллиардов долларов – суверенный долг Украины перед Россией.



Ни один договор не стоит жизней украинцев / Фото Getty

Если договор о транзите нам не удастся заключить, какие будут последствия? Или Россия блефует?

В России достаточно механизмов альтеративной поставки газа. "Турецкий поток", "Северный поток" – первый. Последствия для Украины просчитал Нацбанк: минус 0,7% ВВП, плюс расходы на поддержание ГТС. Поэтому мы говорим о долгосрочном контракте транзита. Скорее всего, мы достигнем согласия с Россией. Но будет ли этот договор длительным – не уверен.

Если говорить, что вопрос газа коррелируется с вопросом мира, то России не выгоден контракт с Украиной на десять лет. Ведь это средство политической борьбы. Чем тогда шантажировать Киев?

Какие красные линии на этой встрече в вопросе мир-газ Украина не должна переходить?

Одно точное экономическое ограничение – формат управления ГТС. Запрет на участие в ее управлении представителей России. Ни "Газпром", ни его дочерние компании или те, где есть доля "Газпрома", не смогут быть субъектами управления ГТС.

А вообще нет красной линии, которую можно продать за хозяйственный контракт. Нельзя вопрос транзита газа делать заложником имплементации плана мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Мы этого не можем допустить. Споры экономического характера между хозяйствующими субъектами можно в суде решить. А во сколько жизней украинцев можно, с этой точки зрения, оценить вопрос мира?