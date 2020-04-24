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      Нормандский формат можно расширить до "Нормандии плюс" с участием США, – Тэйлор

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      Тейлор поддерживает расширение нормандского формата
      Тейлор поддерживает расширение нормандского формата / prm.ua

      Формат встречи "нормандской четверки" возможно расширить с привлечением к ней Соединенных Штатов Америки. Сейчас в нормандию входят Украина, Германия, Франция и Россия.

      Вице-президент Американского Института мира и экс-посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что нормандский формат имел определенные преимущества, но если он не работает, то существуют другие форматы, сообщает Интерфакс-Украина.

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      Его можно расширить, может быть "Нормандия плюс". И мы отмечали, что Соединенные Штаты могут присоединиться к этому процессу,
      – заверил Тейлор.

      Дипломат отметил, что минские договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе не достигли своего результата. В то же время их можно брать за основу, но выходить "за рамки Минска и пробовать что-то другое".

      "Когда я говорю мы, то имею в виду международное сообщество, но прежде всего – Украину. Украина это уже сделала. Думаю, что эксперименты, вариации, испытания являются хорошей идеей", – пояснил Тейлор.

      Привлечение США в нормандский формат: что известно

      Заметим, что идею привлечения США в нормандский формат уже не впервые рассматривают.

      Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что хочет видеть Дональда Трампа в нормандском формате. В США уже давно выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Однако активным противником этого является Россия.

      Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку,
      сказал президент накануне декабрьской встречи лидеров.

      Предыдущая встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря 2019 года. Лидеры Франции, России, Германии и Украины обсудили вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения. Следующую встречу планировали на апрель 2020 года.

      нормандський формат зустріч нормандія що домовилися домовленості
      О чем договорилась "нормандская четверка" / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости Франции Нормандский формат
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