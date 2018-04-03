"Нормандский формат" по миротворцам ООН на Донбассе планируют без России, – росСМИ
С.амит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может произойти в мае в городе Ахен на западе Германии.
Об этом сообщает российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве.
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Как отмечает издание, фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением Российской Федерации.
По словам источника, близкого к Администрации Президента Украины, "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту в Ахене должна быть проведена в ходе визита в Берлин Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Однако источник в МИД России заявил, что Москва не возражает против контактов в подобном формате.
"Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах на Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся", – сообщил источник.
Вероятно, встреча пройдет на полях традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого – основателя Франкской империи.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко планирует 10 апреля с официальным визитом посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.