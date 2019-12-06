Нормандский формат в неравных условиях: юрист спрогнозировал последствия встречи в Париже

Само участие Президента Украины Владимира Зеленского во встрече в нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже, несет существенные риски для национальной безопасности страны.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал юрист, директор международного союза "Институт национальной политики" Юрий Шулипа.

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Он считает, что любое решение, принятое в нормандском формате, которое впоследствии приводит к изменению, или к принятию новых законов, априори ставит под угрозу национальную безопасность Украины. Кроме того, по его словам, любое подобное решение является капитуляционным.

Шулипа также подчеркнул, что для Украины нормандский формат, так же как и Трехсторонняя группа в Минске функционирует в одностороннем добровольно-принудительном порядке.

Украина на этих площадках под давлением представителей страны-агрессора принимает на себя различные обязательства, выполняет их, а Россия – нет. Хотя, документы, которые подпишут на саммите в нормандском формате, будут иметь лишь политический, а не юридический (не обязательный к исполнению) характер, что не влечет никаких для Украины правовых последствий,

– сказал юрист.

Поэтому, по его мнению, для Украины результат встречи в нормандском формате может иметь два последствия:

Встреча завершится ничем;

Будут подписаны документы, выполнение которых повлечет сдачу национальных интересов.

Шулипа подчеркнул, что сам по себе нормандский формат, это – инструмент внешнего управления Украиной со стороны страны-агрессора. "Нормандский формат, как и минские договоренности, был навязан Украине силой, в результате вероломного наступления российских оккупационных войск летом-осенью 2014 года. Нормандский формат, это – площадка не равных сторон", – добавил он.

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Юрист напомнил также, что представители страны-агрессора России через участие в нормандском формате занимаются продолжением реализации агрессивной внешней политики против Украины другими невоенными средствами политического и информационного шантажа и оказания разного давления на ее высшее политическое руководство.

"Практика функционирования нормандского формата показывает, что основу принятых на нем решений составляют требования страны-агрессора, которые во многом противоречат международному праву, законодательству и национальным интересам Украины. Участие страны-агрессора России в нормандском формате в отношении Украины приводит к выводу о нарушении Россией одного из основных принципов современного международного права – принципа невмешательства во внутренние дела Украины", – отметил он.

Участвуя в нормандском формате Украина – страна-жертва российской агрессии, подпадает под внешнее управление со стороны страны-агрессора, в том объеме, в котором Украине придется выполнять решения, достигнутые под давлением и при участии в его разработке представителей страны-агрессора и в интересах страны-агрессора,

– подчеркнул Шулипа.

При этом, по его словам, другие участники нормандского формата – главы Франции и Германии, в основном играют роли статистов и лишь формально демонстрируют образы миротворцев, не иначе как для поднятия своих рейтингов в глазах электората.

Что известно о встрече в нормандском формате: