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      Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время

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      Быть или не быть встречи в нормандском формате
      Быть или не быть встречи в нормандском формате / Украинские новости

      Разговоры о встрече в нормандском формате продолжаются уже давно. Но ее дата постоянно переносится. Почему и что будет дальше?

      На этой неделе руку посредничества протянул Киеву и Москве Нурсултан Назарбаев. Он довольно неожиданно предложил провести переговоры Зеленского и Путина в формате тет-а-тет в Казахстане. По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на "нейтральной площадке". Правда, позже министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал предложение Назарбаева "чисто дипломатическим, без какой-либо конкретики". Отреагировали на инициативу первого президента Казахстана и в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в принципе ВВП готов к встрече, но "в настоящее время мы концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата".

      нурсултан назарбаєв
      Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев / Фото akorda.kz

      Интересно: Встреча в нормандском формате: у Путина отреагировали на заявление о "снятых препятствиях"

      Чего еще хочет Россия?

      Заметим, что в начале ноября многие европейские СМИ сообщали, что предварительно встреча в формате нормандского квартета состоится в середине последнего месяца осени. Более того, назывался дедлайн – 15 ноября. Впрочем, как видим, не так случилось, как думалось...

      На днях, по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, "сняты все препятствия" для проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии, заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

      Разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта,
      – написала г-жа Олифер на своей странице в Facebook.

      Диссонируют с оптимизмом украинской стороны месседжи, которые поступают из РФ. Россияне едва не каждый день, говоря о встрече в нормандском формате, озвучивают очередные, заведомо нереалистичные прихоти.

      Постпред России в ТКГ Борис Грызлов призывает украинские власти немедленно продлить закон об особом статусе Донбасса (срок действия истекает 31 декабря) и начать диалог с представителями так называемых "Л/ДНР". Президент Зеленский не раз публично заявлял, что напрямую вести разговор с "республиками" никто не будет, поскольку один лишь факт непосредственного диалога с "Л/ДНР" может стать определенным признаком их легитимизации Киевом. Прекрасно зная позицию руководства Украины, РФ, однако, настаивает не только на переговорах с "ДНР" и "ЛНР", но еще и требует (!) закрепления закона об особом статусе Донбасса на конституционном уровне.

      "Даже если бы президент и дал "добро" на внесение поправок к Основному закону, даже наша фракция (252 нардепа – Ред.) не дала бы 100% голосов, а для внесения любого рода изменений в Конституцию, нужно 300 "за". Складывается устойчивое впечатление, что российская сторона хочет быть и умной, и красивой одновременно. Меркель и Макрону россияне говорят, мол, мы выступаем обеими руками за встречу в нормандском формате, параллельно делая все, чтобы рандеву не состоялось", – отмечает off record представитель пропрезидентской фракции "Слуга народа".

      По словам нашего собеседника, на Банковой, публично заявляя о том, что встреча в нормандском формате состоится уже в ближайшее время, осознают, что "чудо" явно не произойдет вплоть до нового года, а может и вообще.

      А что Меркель?

      К слову, 11 ноября Меркель и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули и "украинский вопрос". По итогам беседы президента РФ с немецким канцлером в пресс-службе Кремля отметили "важность полного и неукоснительного соблюдения минского комплекса мер и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию конфликта".

      То есть, у Путина по-прежнему апеллируют к Минску, тогда как в окружении "Зе" пытаются всячески абстрагироваться от очерченных в столице Беларуси договоренностей. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прямо заявляет: встреча в нормандском формате необходима, чтобы отойти от "кабальных минских договоренностей". В то же время он отметил, что у новой власти нет времени, чтобы накапливать ресурс для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира".

      арахамія
      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия / Фото Патриот Донбасса

      Важно! Все препятствия для "нормандской встречи" были сняты, – пресс-секретарь Кучмы

      "С той стороны на нас пытаются агрессивно давить и нами манипулировать! Но вместо этого президент Зеленский подчеркивает, что мир и возвращение наших территорий достижим исключительно дипломатическим путем. И все. А должна была прозвучать еще и фраза вроде: "Но мы всегда готовы дать отпор агрессии и нанести агрессору неприемлемые потери". То есть, проявить жесткость в отношении Кремля и его недоимперских потуг. И если "нормандский формат" все же состоится, и президент Зеленский таки подпишет там соглашение, скомпонованное каким-то там Сурковым в Кремле, то он столкнется с тем же, что и его предшественник – невозможностью имплементировать обещанное Путину и европейцам в украинское законодательство. Причем, препятствием снова станут уличные протесты, массовые протесты, в которых примут участие, в том числе, и те, кто голосовал за Зеленского", – считает политолог Александр Кочетков.

      "Владимир Зеленский не настолько наивен, чтобы верить в способность Путина договариваться. Реанимируя нормандский формат, президент прекрасно понимал, что это ловушка и требования Путина для Украины неприемлемы. Но он, как лидер государства просто обязан провести публичную попытку очередного раута этих "миротворческих" переговоров. При этом, все понимают, что с Путиным бесполезно договариваться о мире. Этот человек признает только силу, и в состоянии вести себя более-менее этично только тогда, когда боится. Как не крути, а ключи к миру в Украине лежат в Вашингтоне и НАТО", – говорит наш источник в Офисе президента.

      Американский "голубь мира"

      Именно на США, кстати, в команде "Зе" делали высокие ставки, пытаясь привлечь их к участию в нормандском саммите. Однако Штаты, погруженные во внутренний избирательный водоворот страстей, мягко говоря, не горят желанием помогать "разруливать" проблему войны на Донбассе. Трамп, играя роль "голубя мира", призывает Зеленского и Путина к личной встречи. Однако демократы, не желая отдавать лавры миротворца действующему президенту, с помощью своего влияния на многих украинских политиков и чиновников, делают все, чтобы встреча украинского и российского президентов в формате "четверки" не состоялась.

      зеленський трамп
      Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      И объективно в этой ситуации сложнее всего Зеленскому, которому приходится одновременно решать три важных задачи: во-первых, удовлетворять колоссальный запрос украинского общества на прекращение войны. Во-вторых, играть в формате нормандской четверки, понимая, что европейские союзники готовы в любую секунду "слить" Украину. И в-третьих, оставаться равноудаленным в отношениях с американскими республиканцами и демократами, которые в агитационно-избирательной борьбе за ключи от Белого дома скрестили шпаги над Украиной...

      Мнение: Цель Путина – чтобы Украины не было вообще, – Климкин

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      Автор: Наталья Ромашова
      Теги: Публикации Статьи Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Давид Арахамия Вадим Пристайко НАТО Нормандский формат
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