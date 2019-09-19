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      Нормандский заговор – государственная измена: в Киеве митинговали против формулы Штайнмайера

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      В Киеве митинговали против формулы Штайнмайера
      В Киеве митинговали против формулы Штайнмайера / Фото из соцсетей

      В Киеве возле Офиса Президента Украины устроили акцию "Нормандская заговор – государственная измена". Люди протестовали против так называемой формулы Штайнмайера относительно выборов на оккупированном Донбассе.

      Один из организаторов акции в эфире Эспрессо заявил, что реализация этой формулы – это государственная измена.

      Читайте также: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Мы хотим предостеречь, чтобы он (президент – ред. 24 канал) не перешел за красную линию. Не совершил госизмену и остался нормальным человеком,
      – сказал Билоус.

      Митингующие также требовали от президента Владимира Зеленского не закреплять особый статус оккупированной части Донбасса в Конституции.

      мітинг київ
      Много людей пришли на акцию протеста под ОПУ/ Фото из социальных сетей

      мітинг опу київ

      Акция проходила перед ОПУ/ Фото из социальных сетей

      На акцию протеста пришли несколько десятков человек. Они развернули украинский флаг перед зданием ОПУ.

      мітинг київ опу
      Участники акции развернули флаг/ Фото из социальных сетей

      Протестующие держали плакаты "Нет формуле Путина, ВСУ стоят на своей земле" и "Это агрессия России, а не конфликт в Украине".

      Под Офисом Президента люди протестовали против формулы Штайнмайера/ Фото: "РБК-Украина"

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса. В Офисе Президента Украины пока ничего об этом не знают.

      Украина готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера относительно местных выборов на Донбассе, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. Больше условий – читайте по ссылке.

      В Киеве митинговали против формулы Штайнмайера: смотрите видео

      Важно: Формула Штайнмайера по Донбассу: в Кремле обозначили собственное видение нынешней ситуации

      Что предусматривает формула Штайнмайера?В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно с его идеей. Штайнмайер предложил такую модель:

      - Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
      - проходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
      - реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.

      Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Зеленский Новости Киева Офіс Президента Протесты Война на Донбассе Украина – Россия Формула Штайнмайера
      Источник: 24 канал
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