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      Норвегия выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге, Украина финишировала седьмой

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      Мужская эстафета в Рупольдинге
      Мужская эстафета в Рупольдинге / twitter IBU World Cup

      В немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины показала неплохой результат в стрельбе, но финишировала вне пьедестала.

      Украину представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Подручный. Стартовали они 20-ми. И уже когда Прима передавал первый раз эстафету Семенову, украинцы были на первой позиции. И это было только начало гонки, и удержать преимущество не удалось. Впоследствии "сине-желтые" опустились ниже, но из топ-10 не выпадали. В итоге они финишировали лишь седьмыми с пятью промахами. Это лучшая меткость в эстафете.

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      Для примера сборная России – пятая, несмотря на то, что Дмитрий Малышко имел штрафной круг, а россияне – девять промахов в целом. А у четвертой Австрии – одиннадцать промахов.

      Выиграла эстафету сборная Норвегии. Второе место заняла сборная Германии. Третье – Франции.

      Результаты эстафеты:
      1. Норвегия (0+8) 1:09:54,3
      2. Германия (0+6) +13,5
      3. Франция (0+9) +26,2
      4. Австрия (0+11) +26,8
      5. Россия (1+9) +1:04,8
      6. Швеция (0+7) +1:20,8
      7. Украина (0+5) +1:36,3

      Теги: Новости биатлона Спорт Артем Прима Дмитрий Пидручный Артем Тищенко Сергей Семенов
      Источник: 24 Канал
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