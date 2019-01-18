Норвегия выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге, Украина финишировала седьмой

В немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины показала неплохой результат в стрельбе, но финишировала вне пьедестала.

Украину представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Подручный. Стартовали они 20-ми. И уже когда Прима передавал первый раз эстафету Семенову, украинцы были на первой позиции. И это было только начало гонки, и удержать преимущество не удалось. Впоследствии "сине-желтые" опустились ниже, но из топ-10 не выпадали. В итоге они финишировали лишь седьмыми с пятью промахами. Это лучшая меткость в эстафете.

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Для примера сборная России – пятая, несмотря на то, что Дмитрий Малышко имел штрафной круг, а россияне – девять промахов в целом. А у четвертой Австрии – одиннадцать промахов.

Выиграла эстафету сборная Норвегии. Второе место заняла сборная Германии. Третье – Франции.

Результаты эстафеты:

1. Норвегия (0+8) 1:09:54,3

2. Германия (0+6) +13,5

3. Франция (0+9) +26,2

4. Австрия (0+11) +26,8

5. Россия (1+9) +1:04,8

6. Швеция (0+7) +1:20,8

7. Украина (0+5) +1:36,3