Норвежец Йоханнес Бё может возглавить общий зачет Кубка мира по биатлону

Йоханнес Бё готов свергнуть короля биатлона с трона. Действующий шестикратный победитель Кубка мира Мартен Фуркад, из-за болезни не смог выйти на старт первой гонки после Олимпийских игр – спринта в Контиолахте.

Этим сразу воспользовался главный соперник француза в общем зачете – Йоханнес Бё, хотя и не вполне. Норвежец мог даже возглавить зачет, но не закрыл две мишени. Правда даже с таким результатом на рубежах Бё сумел финишировать четвертым. Поэтому в абсолюте он теперь отстает от Фуркада всего на 11 очков и имеет более чем хорошие шансы подвинуть Мартена с вершины уже по итогам субботней гонки преследования.

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Возвращаясь к спринту, то тройку призеров составили россиянин Антон Шипулин, латвиец Андрейс Растаргуевс и француз Кентен Фийон-Майя. А самым лучшим из украинцев стал Владимир Семаков с 52 результатом.