Норвежская компания построит в Украине несколько огромных солнечных электростанций

Норвежская компания Scatec Solar договорилась с украинской Rengy Development, которая развивает альтернативную энергетику в Украине, о строительстве на юге страны солнечных электростанций общей мощностью 47 МВт.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Согласно ему, планируется построить три станции в Николаевской области, на строительство которых потребуется примерно 52 миллиона евро. Они будут производить около 58 ГВтч в год. Участники проекта рассчитывают до конца года привлечь финансирование с помощью Европейского банка реконструкции и развития.

Scatec Solar будет владеть 51% в совместном с Rengy Development проекте. Scatec Solar будет поставщиком инженерных, закупочных и строительных услуг, а также предоставит услуги по эксплуатации, обслуживанию и услуги по управлению активами на электростанциях.

Напомним, Президент Петр Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации Одесской администрации Александра Кривенко из-за того, что тот не передал земельный участок под солнечную электростанцию.