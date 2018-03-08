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Норвежский биатлонист вляпался в скандал из-за футболки с Путиным

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Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен спровоцировал скандал
Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен спровоцировал скандал / Getty images

Биатлонист сборной Норвегии 25-летний Ветле Шостад Кристиансен спровоцировал нешуточный скандал после того, как сфотографировался в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

На своей странице в Instagram Кристиансен опубликовал фото, где он позирует в футболке с Путиным, который оседлал медведя.

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"Все готово к финалу сезона в России", – подписал фото Кристиансен, добавив эмодзи с изображением сердца и российского троколора.

Крістіансен футболка з Путіним
Норвежский биатлонист Кристиансен опубликовал футболку с Путиным

Такой выходкой норвежец навлек на себя гнев коллег по сборной.

Резко прокомментировала поступок соотечественника 8-кратная чемпионка мира в составе женской сборной Норвегии по биатлону Лив Грете Шельбрейд Пуаре.

Надеюсь, что это просто глупая глупость, момент выбран не самый лучший. В России происходят противоречивые вещи, и многие из них никак не связаны со спортом. Атлеты не чувствуют себя в безопасности в этой стране, боятся сдавать допинг-пробы. Это серьезные вещи. Не вижу здесь ничего смешного. Многое могу принять, но именно это не было "ужасно смешным",
– цитирует титулованную биатлонистку норвежское издание NRK.

В комментариях под фотографией у Кристиансена спрашивают, таким ли образом он поддерживает "лидера террористов" и имеет ли он такие же футболки с "Кимом, Мугабе, Саддамом и Гитлером".

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Лидер мужской сборной Норвегии по биатлону, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Йоханнес Бё, признал, что не знает, как относиться к такому поступку своего коллеги по сборной, хотя сама футболка по его мнению является стильной.

Возможно, Ветле хочет просто найти себе сторонников в России. А может, он и симпатизирует России. Футболка? Ничего такая, стильная. Ветле сказал, что купил ее на интернет-аукционе,
– цитирует Бё издание Postimees..

Последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2017/2018 должен состояться в российской Тюмени 22-25 марта.

Сборные США и Чехии официально заявили, что не будут в нем принимать участие из-за допинг-скандала, который разгорелся вокруг российских спортсменов.

Ранее лидер мужской сборной США Лоуэлл Бейли призвал присоединиться к бойкоту и сборную Норвегии, однако, очевидно, норвежские биатлонисты к его призыве не прислушались.

Олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призер в гонке-преследовании на Олимпиаде-2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон заявил, что после призыва бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, в его адрес начали поступать угрозы.

Теги: Новости России Новости спорта Скандал Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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