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      Норвежский викинг стал секс-символом НАТО: соблазнительные фото

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      Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг
      Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг / Фото из соцсетей

      Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг стал секс-лицом самых мощных со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture-2018.

      Благодаря Лассе Альянс популяризирует себя в социальных сетях.

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      Благодаря пикантным и сексуальным фотографиям норвежского лейтенанта международная организации делает себя ближе к людям. Кроме того, лицо Матберга можно было увидеть на постерах нынешних соревнований НАТО.

      Кроме участия в упражнениях, норвежский красавец записал видеоролик к учениям, пообщался с руководством НАТО, в частности, с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Это была такая большая честь – представлять мою страну и посетить новый штаб НАТО в Брюсселе, Бельгии,
      – написал Матберг под роликом, который опубликовал в своем Instagram.

      Instagram лейтенанта-красавца взорвал интернет своими соблазнительными фото. Кроме сообщений о военных учениях и работе, Матберг часто публикует снимки с отдыха и походов в тренажерный зал.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      October 2017 vs October 2018 After teaming up with @stadionparkklinikken one year ago, healthier food choices along with being more active on a daily basis has been a big part of my life ‍♂️??‍♂️‍♂️ Last fall I wanted to feel better, to have more energy in general and to be able to maintain a healthier weight - I just wanted to be a better version of me ‍♂️ And I’m proud to say that with genuine coaching by the #stadionparkklinikken staff and alot of hard work and effort I’m on the right path to reach my goal #TransformationTuesday Hopefully this post can motivate some of you guys who is in the same situation I was in - you can ALL do it! That being said I wish you all a good, active week #PersonalTraining #Physiotherapy #Chiropractor #Weightloss #Performance #Motivation #Crossfit #Fit #Results #HealthyLifestyle #ActiveLifestyle #JustDoIt

      Допис, поширений Lasse Løkken Matberg (@lasselom)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Water you doing this summer? #spain #españa #poolboy #piscinero @hermanberger

      Допис, поширений Lasse Løkken Matberg (@lasselom)

       

      Теги: LifeStyle НАТО Секс
      Источник: 24 Канал
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