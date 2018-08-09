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Ношение какого нижнего белья способствует репродуктивным функциям мужчины

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Ученые выяснили, какое нижнее белье не вредит мужскому здоровью
Ученые выяснили, какое нижнее белье не вредит мужскому здоровью / Соцсети

Мужское нижнее белье может влиять на репродуктивную функцию. Согласно последним исследованиям, мужья, которые чаще всего носили "боксеры", имели на 25% более высокую концентрацию спермы и на 17% большее количество сперматозоидов, чем те мужчины, которые предпочли трусы другого кроя.

Об этом говорится в статье американских ученых, которую опубликовал журнал Human Reproduction.

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Так, проанализировав образцы спермы более 600 мужчин ученые выяснили, что у тех, кто предпочитает ношене трусов-боксеров, выше количество и концентрация сперматозоидов в семенной жидкости.

Как подчеркивается, количество сперматозоидов в сперме – один из тех факторов, определяющих репродуктивные возможности мужчины. Следовательно, чтобы определить причину мужского бесплодия, сначала проводят анализ количества и концентрации сперматозоидов.

В метаанализе более 180 исследований, опубликованных в прошлом году, сообщается, что за последние сорок лет мужчины из развитых стран потеряли 60 процентов сперматозоидов.

По словам специалистов, причины такой тенденции в основном внешние: это могут быть как факторы окружающей среды (например, плохая экология), так и особенности образа жизни (пониженная физическая активность, курение или ожирение).

Кроме того, предполагается, что на качество спермы может влиять нижнее белье мужчины: более узкие трусы могут повысить температуру мошонки, что мешает выделению ферментов, которые отвечают за спермогенез. Эту гипотезу несистематически подтверждают некоторые данные, поэтому до сих пор неизвестно, как выбор белья влияет на плодовитость мужчины.

via GIPHY

В последней работе ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана под руководством Хорхе Чаварри проанализировали данные 656 мужчин в возрасте от 18 до 56 лет, обратившихся за помощью для лечения бесплодия в период с 2000 по 2017 год.

Для каждого мужчины, в частности, были доступны демографические данные и информация об их здоровье; также участники исследования предоставили образец своей спермы и информацию о том, какое нижнее белье они чаще всего носят: боксеры (свободные трусы-шорты), классические трусы-брифы (их часто называют "плавки"), бикини (узкие трусики с низкой посадкой на талии) , удлиненные брифы и тому подобное.

В итоге ученые проверили качество спермы, подсчитав общее количество сперматозоидов в образцах и их концентрацию в семенной жидкости, а также концентрацию ферментов, отвечающих за спермогенез.

Как выяснилось, у мужчин, которые часто носили боксеры (всего их было больше половины – 345 человек), концентрация спермы была на 25 процентов выше, а количество сперматозоидов – выше на 17 процентов, чем у мужчин, предпочитающих трусы другого кроя.

В то же время у мужчин, которые предпочитают "боксеров", также наблюдался пониженный уровень концентрации фолликулостимулирующего гормона, необходимого для регулирования производства спермы.

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По мнению ученых, пониженное содержание этого гормона у мужчин, которые носят боксеры, по сравнению с теми, кто имеет более узкие трусы, объясняется тем, что спермогенез происходит нормально и не регулируется повышенной концентрацией гормонов, которая вступает в силу при повреждении мошонки слишком узким бельем .

Несмотря на то, что количество участников для построения причинно-следственной связи между типом мужского белья и качеством спермы слишком мало, авторы исследования все же отмечают, что оно является самым большим на сегодняшний день. Как отметили эксперты, результаты работы пока нельзя переносить на всю популяцию мужчин: для этого связь между одеждой и мужской плодовитостью следует изучать и дальше.

К слову, существует ряд профилактических мероприятий, которые стоит соблюдать каждому мужчине, чтобы не допустить снижения потенции.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды Секс Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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