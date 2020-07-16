Возможно, Нотр-Дам является источником постоянного загрязнения воды в Сене. А восстановление знаменитого парижского собора – это сложная задача, которая продвигается медленно.

Год после пожара: дискуссии вокруг собора

Вопросом реставрации начали заниматься почти сразу после пожара, но дело продвигалось медленно, а затем и коронавирус притормозил его еще сильнее. Сейчас ожидается, что именно реставрация начнется в начале 2021 года. Подробнее – в материале 24 канала.

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Собор должен быть восстановлен до 2024 года, когда в Париже пройдет Олимпиада, но это будет непростой задачей. Деревянная крыша, известная как "Лес" сгорела, а свинцовый шпиль – высотой 92 метра – упал в огонь, пробив каменную крышу и своды. Чтобы восстановить его должен был быть объявлен отдельный архитектурный конкурс. Кстати, он не оригинален, ибо первоначальный, созданный в XIII веке, был демонтирован в 1700-х годах и заменен только в 1859 году копией.

Важно вспомнить, как развивались события

Огонь вспыхнул на крыше в 18:18 по местному времени 15 апреля 2019 года, шпиль упал в 19:50. Только благодаря интенсивной работе пожарных две знаменитые башни были спасены от сгорания.

Тушение продолжалось 9 часов подряд до 4:00 утра. Не имея опоры, собор держался исключительно на "летающих контрфорсах" и до сих пор находится под угрозой полного обвала.

Расплавленную решетку начали убирать в январе 2020 года, но это надо делать очень осторожно.

Почему распространился огонь Крыша собора Крыша собора не имела "устойчивых к огню стен", которые могли бы задержать распространение или системы разбрызгивания воды, которая могла бы хотя бы частично погасить небольшие возгорания на начальной стадии. Огонь распространялся во всех четырех направлениях. Вероятной причиной стало короткое замыкание или неосторожная искра.

То, как должен выглядеть большой собор после "ремонта", вызвало интенсивные дебаты внутри Франции, включая президента Макрона. Решили, что надо соблюдать традиции. Но это вызвало осуждение и критику со стороны архитекторов и искусствоведов. С другой стороны, главный архитектор собора Филипп Вилнев угрожал уйти в отставку, если исторический вид Нотр-Дама не будет сохранен таким, "каким он был, максимально последовательно". В этом его поддерживает и президент Макрон.

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Чтобы приобщиться к реставрации Нотр-Дама, надо следовать строгим правилам, изложенным в Венецианской хартии в 1964 года, иметь диплом архитектора и дополнительно проучиться 2 года в Эколь-де-Шалло, которая специализируется на сохранении древних памятников истории. Но политики действовали иначе: приняли срочный закон, который позволяет действовать с помощью указов, обходя Сенат и Национальную Ассамблею. Это противоречит целому ряду правил.

Когда работы начнутся, то они будут проходить в атмосфере скорости, споров и правительственного вмешательства. Местные, национальные и региональные чиновники работают вместе над восстановлением собора. Но интересы часто противоречат друг другу, что размывает общую ответственность.

Свинец, известняк и детские салфетки: скрытые проблемы Нотр-Дама

Исследование материалов с пепелища – важная часть восстановления / Фото ABC

Свинцовый шпиль, свинцовая крыша, известняковые и каменные стены... Все это было повреждено от огня и теперь дает ученым материал для исследований и размышлений. Возьмем первый материал.

Уже известно, что Париж пережил заражение свинцом во время пожара, когда 460 тонн плит из этого металла упали вниз. Он не испарился, потому что для этого нужна температура в 1700 градусов Цельсия.

Но свинец точно расплавился, для этого нужно всего 300 градусов. Кое-где, правда, жар был вполовину выше, и тогда свинец превращается в аэрозоль – микроскопические частицы, которые могут переноситься по воздуху. Под угрозу попали парки, школы и детские сады, 6000 детей младше 6 лет живут в потенциально опасном районе.

Через 5 месяцев стало ясно, что власть решила преуменьшать эту угрозу и не сообщать о ней в полной мере. Свинцовую пыль, осевшую возле собора, имела концентрацию в 1300 раз выше, чем допускают нормы безопасности. И что риск был высоким через 48 часов после происшествия. Впрочем, прошел месяц, прежде чем чиновники начали первые свинцовые тесты.

Момент разрушения соборного шпиля / Фото Pinterest

На крыше – в 2300 раз, а там работали люди без масок и перчаток, а их одежду не подвергали обработке. Дома они могли заразить семью. Только с августа 2019 года новые ограничения и защита были наконец реализованы. Но только после бюрократического хаоса, говорят конфиденциальные документы, полученные The New York Times. В письмах речь шла о "множествах пробелов" при работах внутри Нотр-Дама. Из десятков рабочих, трое показали уровень свинца в крови выше нормы.

Не лучше было и вокруг: многие школы остались непроверенными, а почва в парках может быть зараженной до сих пор, бизнес-активность в районе упала. Стоит признать: исследования показывают, что пожар в соборе ответственен лишь за частичное заражение Парижа свинцом, хотя проблема действительно острая. Кислотные дожди и коррозия из-за солнечных лучей могла выбрасывать этот материал в воздух на протяжении веков.

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Правительство поручило лаборатории по исследованию памятников истории разработать способ очистки здания. Обеззараживание происходит детскими салфетками. Для стекла, металла, древесины и краски используют ватные диски, которые удаляют свинец, если их смочить в дистиллированной воде. На полное обеззараживание района вокруг собора ушло четыре месяца.

Это астрономические цифры и отношение органов здравоохранения – непонятно, – рассказала NYT Энн Тебо-Мони, известная эксперт по вопросам здравоохранения во Франции.

В Нотр-Дам не советовали брать маленьких детей некоторое время. Свинец может мешать нормальному развитию нервной системы и вызывать когнитивные повреждения у детей. Несмотря на это, сотни детей ходили в школы возле исторического здания еще до проведения проверок. Поэтому некоторые частные школы не открылись в 2019 году вовремя.

Лютецийский известняк из парижских катакомб / Фото Wikipedia

Относительно известняка (известного как лютецийский – 24), то его повреждения могут показать, с какой температурой горел огонь. Этот материал становится розовым примерно на 300-400 градусах Цельсия. Это потому, что огонь ослабляет железные кристаллы внутри камня, которые держат его вместе. А дальше СО2 из него испаряется.

Дальше, на 600 градусах, камень темнеет, почти до черного – железо становится оксидом; известняк разваливается и становится известью примерно на 800 градусах. Любые цветные камни или детали нельзя использовать повторно. Это не точная наука, но метод способен сэкономить много времени и усилий.

А поскольку известняк щедро поливали водой – а его структура пористая – то он стал тяжелее по крайней мере на одну треть и вода будет выходить из него очень медленно. Это создает дополнительную нагрузку на собор, поскольку дождевая вода продолжает попадать внутрь. "Нагретый и залитый водой камень Нотр-Дама потерял прочность, его свойства были изменены, а они и так были неодинаковы по всему собору", – пояснил инженер-исследователь Филипп Бромбле.

Ученые планируют исследовать раствор между камнями, чтобы понять уровень деформации. Дальнейшее изучение материалов изнутри собора может помочь понять уровень их поражения и реальное влияние на них огня и дыма. А на сцену выходят историки и археологи, у которых наконец есть шанс исследовать пустыню, которой временно стал Нотр-Дам.

Тайны прошлого: что из истории приоткрыл пожар

Одна группа исследует камни, которые еще на месте. Например, которые держат огромные "Окна Розы". Цель – понять, как каменщики XIII века создали для них обрамление и вообще всю конструкцию собора. Это, в свою очередь, поможет понять, в какой последовательности строили Нотр-Дам и когда именно его ремонтировали. Впрочем, высокие камни только в планах. Не менее интересно исследователям сейчас и то, что лежит под землей.

Используя специальный радар, настроенный на эхолокацию, археологи могут определить месторасположение зданий, которые когда-то стояли на месте нынешнего религиозного сооружения. "Пока мы понятия не имеем, что там", – признался Science Magazine Ив Галле, историк искусства из Университета Бордо Монтань.

Нотр-Дам: основные факты и даты Археологи предполагают, что в слоях скрыто как минимум 4 здания: раннехристианская базилика Святого Стефана (IV век), базилика династии Меровингов, собор династии Каролингов (IX век) и предыдущий кафедральный собор (материалы из него есть в здании Нотр-Дама). Строить начали в 1163 году при короле Людовике VII. Главный алтарь освятили в 1182. Обе колокольни появились в 1250 году. Весь собор закончили в 1345 году. Во время Великой Французской Революции служил Храмом Разума, возвращен церкви в 1802 году, там короновали Бонапарта. Первая крупная реставрация началась в 1841. 850-летие Нотр-Дам отпраздновал в 2013.

Многие считают, что подвальные камни – из ближайшего района Монпарнас в Париже. Но исследовательница Лиз Леру из выше упомянутой лаборатории не соглашается.

"Видите на этом камне вставки из кварца и глины вперемешку с остатками планктона? Это не из Монпарнаса!". А откуда? Идеально совпадают образцы, найденные возле... Эйфелевой башни. "Йенский мост", – уточняет Леру. Его и Нотр-Дам строили из камня, добытого в Вексини, карьере в лесу на северо-запад от Парижа. Как строители поднимали камни весом 100 кг на высоту 60 метров, уже потеряно в истории.

У остатков деревьев возле мансарды своя история, рассказала Александра Дюфраис, научный сотрудник Национального центра научных исследований. По их кольцу, например, можно следить за изменениями климата и обществом в Средние Века.

"Дерево регистрирует абсолютно все, пока растет", – рассказывает Александра. Когда собор только возводили, климат был теплый (XI-XIV века – 24). Деревья срубили, когда им было около 100 лет, а значит, люди планировали здание за несколько поколений до начала строительства. По крайней мере, из части сделали балки для "Леса" под крышей. Дубильные вещества, которые есть в дубах и каштанах и выделяют характерный запах, могли отпугнуть насекомых, говорят ученые. Дерево за 8 сотен лет почти не пострадало.

Известняк брали из подземных карьеров под 5-ым и 12-ым округами Парижа (там же брали и для Версаля и для собора в Реймсе). Но он уже давно там не добывается, поэтому взять для реставрации просто нереально. Мест с таким известняком осталось очень мало. Существование большинства из них закончил приход эры бетона.

Вместо эпилога: когда и за сколько

Сейчас сложно сказать, точно ли успеют восстановить Нотр-Дам до 2024 года, но почти все специалисты единодушны: завершить в такие сроки просто невозможно. Чтобы восстановить крышу, шпиль и некоторые другие пострадавшие части, нужно как минимум десятилетие, а то и несколько. И так, шпиль снова могут сделать из потенциально токсичного свинца. К тому же, нужно около 400 специалистов по очень редким специализациям, которых нужно еще научить.

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Главные страховщики Европы оценивают стоимость реставрации в примерно 8 млрд долларов США. В такую ​​же сумму обойдется и реновация Парламента Великобритании. Собор принадлежит правительству, но Минкульт дал только 2,26 млн долларов на ремонт.