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      Ноу-хау на "мосту Кличко": стеклянные вставки отгородили забором – видео

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      Стеклянные вставки на мосту Кличко загородили строительным забором
      Стеклянные вставки на мосту Кличко загородили строительным забором / Кадр из видео

      Части пешеходно-велосипедного моста над Владимирским спуском, который накануне открыли в Киеве, ограничили для пешеходов.

      Речь идет о тех участках моста, на которых есть знаменитые стеклянные вставки.

      Читайте также: Под "мостом Кличко" хотели построить гостиницу с развлекательным комплексом: что известно

      Видео в своем Facebook обнародовал журналист Игорь Рец.

      На "мосту Кличко" появился заградительный забор: смотрите видео

      На кадрах видно, что "окна" на мосту отгородили небольшими строительными заборами. Большинство из стеклянных вставок "запотели", заметно также, что на некоторых из них отслоился герметичный материал.

      У Кличко подтвердили, что стеклянные части моста закрыли на некие регламентные работы, чтобы проверить верхнее защитное стекло.

      міст Кличка Київ тріщини паркан
      Стеклянные вставки пешеходного моста в Киеве отгородили забором // Кадр из видео

      До каких пор будут продолжаться такие работы и на мосту стоять заборы – в КГГА не уточнили, пишет "Украинская правда".

      Что надо знать об открытии "моста Кличко" в Киеве?

      Пешеходно-велосипедный мост, которым соединили парки Крещатый и Владимирская горка, торжественно открыли вечером 25 мая.

      Тогда еще мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром с энтузиазмом попрыгали на стеклянных частях моста.

      А уже на следующий день – в День Киева 26 мая – сразу два фрагмента покрылась трещинами. 27 мая треснула еще одна защитная стекло-пленка.

      Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста. Кличко предположил, что в мост даже могли стрелять, но правоохранители эту версию отвергли.

      Читайте больше: "Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии

      В сети появилось видео, как мост моют.

      Мытье мосту над Владимирским спуском: смотрите видео

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      Теги: Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Киева Мост Кличко Виталий Кличко Ремонт
      Источник: 24 канал
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