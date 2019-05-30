Ноу-хау на "мосту Кличко": стеклянные вставки отгородили забором – видео

Части пешеходно-велосипедного моста над Владимирским спуском, который накануне открыли в Киеве, ограничили для пешеходов.

Речь идет о тех участках моста, на которых есть знаменитые стеклянные вставки.

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Видео в своем Facebook обнародовал журналист Игорь Рец.

На "мосту Кличко" появился заградительный забор: смотрите видео

На кадрах видно, что "окна" на мосту отгородили небольшими строительными заборами. Большинство из стеклянных вставок "запотели", заметно также, что на некоторых из них отслоился герметичный материал.

У Кличко подтвердили, что стеклянные части моста закрыли на некие регламентные работы, чтобы проверить верхнее защитное стекло.



Стеклянные вставки пешеходного моста в Киеве отгородили забором // Кадр из видео

До каких пор будут продолжаться такие работы и на мосту стоять заборы – в КГГА не уточнили, пишет "Украинская правда".

Что надо знать об открытии "моста Кличко" в Киеве?

Пешеходно-велосипедный мост, которым соединили парки Крещатый и Владимирская горка, торжественно открыли вечером 25 мая.

Тогда еще мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром с энтузиазмом попрыгали на стеклянных частях моста.

А уже на следующий день – в День Киева 26 мая – сразу два фрагмента покрылась трещинами. 27 мая треснула еще одна защитная стекло-пленка.

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста. Кличко предположил, что в мост даже могли стрелять, но правоохранители эту версию отвергли.

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В сети появилось видео, как мост моют.

Мытье мосту над Владимирским спуском: смотрите видео