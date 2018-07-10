Ноу-хау в сфере медицины: биологи разработали лекарство против старения
Ученые создали препарат, который выбирает стареющие клетки организма животного и уничтожает их, увеличивая его выживание примерно на 36%.
Такой препарат изобрели биологи из Национального института старения США в Бетесде, пишет журнал Nature Medicine.
Как отмечают ученые, клетки взрослого человека теряют способность делиться через 40-50 циклов. Накопление клеток, исключенных из работы, запускает процесс старения организма в целом.
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Они провели эксперименты по применению нового препарата на лабораторных мышах. Результаты исследования показали, что сенолитики (препараты, которые избирательно уничтожают постарелые клетки) могут бороться с последствиями старения.
Во время эксперимента препарат вернул грызунам подвижность, а их выживаемость увеличилась на 36%, смертность же снизилась на 65%.
Биолог Фелипе Сьерра добавил, что сейчас группа ученых будет работать над дополнительными исследованиями, чтобы выяснить, безопасными ли будут эти лекарства для человека.
Как известно, продолжительность жизни людей на 20% зависит от генетики и на 80% – от образа жизни.
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