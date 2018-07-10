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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Ноу-хау в сфере медицины: биологи разработали лекарство против старения

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Биологи разработали лекарство против старения
Биологи разработали лекарство против старения / svidok.online

Ученые создали препарат, который выбирает стареющие клетки организма животного и уничтожает их, увеличивая его выживание примерно на 36%.

Такой препарат изобрели биологи из Национального института старения США в Бетесде, пишет журнал Nature Medicine.

Как отмечают ученые, клетки взрослого человека теряют способность делиться через 40-50 циклов. Накопление клеток, исключенных из работы, запускает процесс старения организма в целом.

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Они провели эксперименты по применению нового препарата на лабораторных мышах. Результаты исследования показали, что сенолитики (препараты, которые избирательно уничтожают постарелые клетки) могут бороться с последствиями старения.

Во время эксперимента препарат вернул грызунам подвижность, а их выживаемость увеличилась на 36%, смертность же снизилась на 65%.

Биолог Фелипе Сьерра добавил, что сейчас группа ученых будет работать над дополнительными исследованиями, чтобы выяснить, безопасными ли будут эти лекарства для человека.

Как известно, продолжительность жизни людей на 20% зависит от генетики и на 80% – от образа жизни.

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Теги: LifeStyle Здоровье Медицина Лекарства Долголетия исследования
Источник: 24 Канал
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