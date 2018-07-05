Ноутбук Lenovo Legion Y530 одним из первых получит мощную видеокарту Nvidia

О планах выпустить ноутбуки, которые были бы оборудованы графическими адаптерами Nvidia следующего поколения, уже успели оговориться представители Gigabyte Technology. Недавно стало известно, что и компания Lenovo готовит для геймеров игровые лэптопы с видеоускорителями GeForce GTX 11 серии.

Об этом сообщает Overclockers.

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По имеющейся информации, новые конфигурации игрового ноутбука Lenovo Legion Y530 будут оснащаться графическим адаптером GeForce GTX 1160 с 6 ГБ видеопамяти. Технические характеристики GPU, к сожалению, пока не раскрываются, однако известно, что в продажу новая версия лэптопа поступит в период с ноября по декабрь.

Остальные "начинки" обновленного Legion Y530 будет унаследованы от уже имеющихся в продаже конфигураций, которые оснащаются адаптерами GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti. В частности, он получит 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H (2,2 / 4,1 ГГц), 16 ГБ памяти DDR4-2666, NVMe-накопитель на 256 ГБ, жесткий диск на 2 ТБ, а также 15 6-дюймовый IPS- экран с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц.

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