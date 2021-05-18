Сильні пориви вітру, від 130 до 200 кілометрів на годину, зруйнували лінії електропередач та розтрощили війна будівель. За словами місцевої влади, автошляхи, які ведуть до постраждалих районів, є перекритими.

До теми Індію накрив циклон "Тауктае": є загиблі та зниклі безвісти

Потужний циклон в Індії

Майже 100 людей вважають зниклими безвісти. Потужний циклон накрив штат Гуджарат ще у понеділок, 17 травня.

Також місцева влада повідомила про інші наслідки негоди, зокрема:

  • стихія пошкодила 16 500 будівель;
  • 40 тисяч дерев вирвало з коренем;
  • 2 400 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Індію накрив потужний циклон "Тауктае": дивіться відео

Циклон зруйнував будівлі у штатах Керала, Карнатака, Гоа та Махараштра. Уряд Індії терміново закрив аеропорти, порти та автошляхи. 

Наслідки циклону "Тауктае" станом на 17 травня

  • За інформацією влади 17 травня, циклон зруйнував 50 селищ. 
  • Тоді повідомили про загибель 4 людей, ще 23 індусів зникли безвісти.
  • Чиновники повідомили про намір евакуювати всього 75 тисяч жителів штату Гуджарат.