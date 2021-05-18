Сильні пориви вітру, від 130 до 200 кілометрів на годину, зруйнували лінії електропередач та розтрощили війна будівель. За словами місцевої влади, автошляхи, які ведуть до постраждалих районів, є перекритими.
До теми Індію накрив циклон "Тауктае": є загиблі та зниклі безвісти
Потужний циклон в Індії
Майже 100 людей вважають зниклими безвісти. Потужний циклон накрив штат Гуджарат ще у понеділок, 17 травня.
Також місцева влада повідомила про інші наслідки негоди, зокрема:
- стихія пошкодила 16 500 будівель;
- 40 тисяч дерев вирвало з коренем;
- 2 400 населених пунктів залишилися без електропостачання.
Індію накрив потужний циклон "Тауктае": дивіться відео
Циклон зруйнував будівлі у штатах Керала, Карнатака, Гоа та Махараштра. Уряд Індії терміново закрив аеропорти, порти та автошляхи.
Наслідки циклону "Тауктае" станом на 17 травня
- За інформацією влади 17 травня, циклон зруйнував 50 селищ.
- Тоді повідомили про загибель 4 людей, ще 23 індусів зникли безвісти.
- Чиновники повідомили про намір евакуювати всього 75 тисяч жителів штату Гуджарат.