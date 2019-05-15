16:03
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Блоги Фундация DEJURE
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Фундация DEJURE

      Нова голова КСУ голосувала за рішення, яке розширило повноваження Януковича

      602
      Нова глава КСУ Наталя Шаптала
      Нова глава КСУ Наталя Шаптала

      Збори суддів Конституційного Суду України (КСУ) обрали нового голову.

      Точніше, нову голову. 14 травня, на закритих зборах 12 із 18-ти суддів КСУ проголосували "за" рішення про недовіру голові КСУ Станіславу Шевчуку та призначили на його місце суддю Наталю Шапталу.

      Вже колишнього голову КСУ Шевчука звільнили за "істотний дисциплінарний проступок, а також за систематичне і грубе нехтування своїми обов’язками". Проте відповідний висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики про наявність підстав для звільнення так і не оприлюднили. Крім цього, у березні листи із закликом припинення повноважень Шевчука колегам розсилали судді КСУ Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко.

      Читайте також: Окружний адмінсуд Києва не дає Порошенку здійснювати його повноваження

      Фундація DEJURE зверталася до Комісії з проханням надати згаданий документ, що описує порушення Шевчука, але отримала відмову.

      У громадськості є питання щодо доброчесності новообраної голови КСУ. У серпні 2010 року Наталя Шаптала була однією з тих, хто голосував за повернення Конституції України в редакції 1996 року.

      Завдяки цьому рішенню КСУ, екс-президент Янукович отримав значно більше повноважень, ніж мав на час свого обрання, що дуже сприяло йому в узурпації влади в країні. Втім, головою суддя пробуде недовго: вже у вересні у неї та двох її колег-поціновувачів старої Конституції закінчаться повноваження (Шаптала є суддею КСУ з вересня 2010 року, тож, відповідно до закону "Про Конституційний Суд України", строк її повноважень добіжить кінця всього за декілька місяців – Прим. ред.), – зазначає юрист Фундації DEJURE Андрій Химчук.

      Наталя Шаптала займатиме посаду Голови КСУ до вересня 2019 року, адже невдовзі у неї закінчуються повноваження.

      Звільнення голови суду може виглядати, як спроба суддів КСУ захистити свою незалежність суддів КСУ, проте, по факту, вони й досі залишаються залежними від політичних сил, – зазначає виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба.

      Наразі, щоб взяти участь у конкурсі до Конституційного Суду України, кандидати мають звертатися до народних депутатів з проханням номінувати їх. Така вимога встановлена у регламенті Верховної Ради та суперечить вимогам Конституції. У КСУ був шанс виправити ситуацію: нещодавно судді відмовилися захищати власну незалежність і з двох спроб не розглянули неконституційність вимог регламенту ВР.

      Нардеп Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, де заявив, що нині у КСУ немає 2/3 чесних суддів. А, значить, дехто з тих, хто голосував за відставку Шевчука, насправді, просто захищав власні інтереси, переживаючи, що може залишитися без чималої суддівської пенсії та статусу судді Конституційного Суду.

      Насправді, – заявив Соболєв, – вчора збіглися хороші і не дуже інтереси. Там, справді, є судді, які переживають, щоб суд працював, як суд. Щоб все було згідно Конституції, щоб не було соромно за свої рішення. Але їх дуже мало. Вчора їх підтримали інші люди, зокрема, ті, у кого скоро закінчується каденція, які йдуть на пенсію. Пенсія судді Конституційного Суду – це сотні тисяч гривень. Це дуже-дуже високий статус: вони всі будуть вважатися суддями Конституційного Суду у відставці, і вони дуже переживали, що буде велике обурення ВАС, якщо знову скасують зе важливий антикорупційний закон, якщо знову скасують закон про люстрацію…

      Тому Фундація DEJURE вкотре наголошує, що на посади у КСУ необхідно проводити реальний конкурс.

      Читайте також: 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки

      blog_ava
      Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
      сегодня
      2747
      Автор: Фундация DEJURE
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Конституционный суд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 150
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 283
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      66
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 591
      От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
      сегодня , 12:59 От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
      Юлія Михайлова 253
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук