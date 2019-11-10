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      Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть від України: блоги тижня

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      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Ненсі Пелосі наймогутніша жінка США, чому інвестори йдуть від України та з ким почав війну Путін.

      1. Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"

      пелосі

      "Це – сумний день", – каже Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу США. Ніхто не ставав членом американського Конгресу, аби в цій якості висувати звинувачення проти президента.

      Імпічмент Дональда Трампа – більше дивіться тут.

      2. Дива не буде. Українці ще довго ходитимуть по пустелі

      українці

      Ми маємо врешті залишити старі ілюзії і почати шукати кращого життя. Так, нам доведеться умовних 40 років ходити по пустелі. Але для того, щоб цей складний шлях пройти, його треба нарешті хоча б почати.

      Як побороти корупцію та почати нову сторінку української історії – читайте тут.

      3. Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?

      зеленський

      Великий запал, який з'явився у іноземних інвесторів після перемоги Володимира Зеленського та його політичної партії "Слуга народу", почав потроху спадати. Більшість з інвесторів поставили нашу країну "на паузу", адже виявились певні ризики, за яких бізнес не особливо бажає вкладати гроші в Україну. Яскравим доказом цих слів став Маріупольський інвестиційний форум.

      Все про інвестиції – читайте тут.

      4. Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский

      война

      4 ноября северный сосед отмечает День народного единства, отсылающий к историческим событиям 1612 года. Хотя по факту россиян объединяет не героика XVII столетия, а вполне современные войны. В том числе необъявленная и отрицаемая агрессия против Украины, ставшая мощным консолидирующим фактором.

      Больше материалов о войне на Донбассе

      5. Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль

      путін

      Ненасытный Кремль начал новую войну. В боях за либеральную Вышку в ход идут уже любые подручные средства.

      Читайте больше материалов о российской пропаганде.

      Читайте також: Арахамія – за, Баканов – проти: чи заберуть у СБУ право займатися економікою

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин Импичмент Трампа Публикации Инвестиции
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