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      Новации в субсидиях и электронный документооборот: что изменится в октябре

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      Что изменится в октябре 2019 – новая субсидия, монеты и гривна, новые направления лоукостеров
      Какие изменения ожидают украинцев в октябре / 24 канал

      С 1 октября 2019 года начнут начислять субсидию по измененным принципам. Также НБУ подготовил для нас несколько новинок относительно обращения монет и банкнот украинской гривны. Лоукостеры порадуют свежими направлениям. А Кабмин пообещал полный переход на электронный документооборот.

      Как эти и другие изменения будут влиять на жизнь украинцев – читайте дальше.

      Монетизация и субсидии

      С 1 октября льготы для оплаты коммуналки будут выплачивать наличными. Но параллельно будет действовать и безналичная форма предоставления субсидий.

      Главные изменения:

      - получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будет перечисляться государственная помощь (такой же принцип – и о предоставлении льгот в наличной форме)
      - если жилье обогревается несколькими видами энергии – субсидия будет назначаться только на одну коммунальную услугу;
      - информация о назначенных жилищных субсидиях будет внесена в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

      Комиссия может назначить субсидию в случаях, не предусмотренных Положением правительства – ее будут финансировать за счет средств местных бюджетов.

      Субсидию назначат одному жителю жилья, среди зарегистрированных в этом доме (квартире). По решению комиссии она может назначаться:

      - одному из жителей, которые не зарегистрированы, но арендуют жилище и имеют об этом договор;
      - без заключенного договора аренды жилья, если жители являются внутренне перемещенными лицами.

      Субсидию не назначат одновременно по месту регистрации и проживания лица – только что-то одно.

      Какие доходы учитывают для назначения субсидии:

      • зарплата после уплаты НДФЛ
      • пенсия
      • стипендия
      • соцвыплаты, которые назначаются структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения
      • пособие по безработице
      • другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования
      • денежные переводы, полученные из-за границы
      • другие доходы.

      Вводятся нормы относительно верификации получателей субсидий.

      Читайте также: Пенсии, субсидии и льготы проверят: у кого могут забрать выплаты

      Новые гривны и отказ от копеек

      С 1 октября 2019 года монеты номиналом 1,2 и 5 копеек перестанут принимать.

      Предприниматели должны будут сдать их в банки. Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

      • до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков;

      • до  30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

      Монету в 25 копеек такая судьба тоже ожидает, но ее будут выводить постепенно. Ими можно будет расплачиваться. Но монеты попавшие в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

      Для облегчения наличных расчетов могут применяться правила округления общих сумм расчетов наличными деньгами в кратных 10 копейкам, объясняют в НБУ.

      А с 25 октября 2019 года в наличном обращении появится банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.

      1000 грн
      Так будует выглядеть новая банкнота в 1000 гривен

      Как рассказали в НБУ, на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной – изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

      По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от других банкнот. Ее размер – 75х160 мм, основной цвет – голубой.

      Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты:

      • "оконная" защитная лента – частично введенная в толщу бумаги полимерная лента, имеет соответствующий цвет (пурпурный) и ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. Лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца – малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект – меняется направление движения фонового изображения ленты;

      • оптически переменный элемент SPARK, обладающий кинематическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов (от золотистого цвета к нефритовому).

      Новые авианаправления

      SkyUp с 1 октября начнет осуществлять перелеты по маршруту Киев-Коломбо (Шри-Ланка). Летать будут дважды в неделю.
      Wizzair с 28 октября запускает рейс по маршруту Львов – Ларнака. Улететь на Кипр можно будет дважды в неделю.
      Ryanair с 29 октября 2019 года откроет седьмое направление из Одессы – в Будапешт (Венгрия). Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам.

      Новые налоговые счета

      С 1 октября 2019 изменяются реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов, открытых в соответствии с требованиями стандарта IBAN.

      По информации территориальных органов Госказначейства с 1 по 31 октября 2019 года действует переходный период, а с 1 ноября 2019 года – в постоянном режиме.

      Кроме этого, изменятся также счета для уплаты судебного сбора.

      Также Казначейство совместно с Государственной фискальной службой Украины приняло решение об изменении действующих счетов:

      • в системе электронного администрирования НДС;

      • в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового;

      • депозитного счета ГФСУ для уплаты авансовых платежей (предоплаты), которые вносятся предприятиями до/или во время таможенного оформления.

      Это изменение также состоится в соответствии с требованиями стандарта IBAN, с 10 октября 2019 года. С этой даты реквизиты измененных счетов будут доведены ГФСУ.

      31 октября истекает предельный срок использования действующих счетов. С 1 ноября нужно будет платить соответствующий НДС и акцизные налоги на новые счета.

      Читайте также: В Украине будет единый счет для уплаты налогов: опубликован закон

      Пересечение линии разграничения

      С 29 октября заработают новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе.

      Главная новация – правительство составил перечень товаров, запрещенных к перевозке. А все остальное гражданам возить будет разрешено.

      Электронный документооборот

      С 1 октября должен заработать окончательных переход на электронный документооборот. По крайней мере, такое решение приняло правительство еще 4 сентября. Государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в своих системах обмена документами именно до начала октября.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Деньги Кабинет Министров Украины Новости политики Публикации Статьи авиация Налоги НБУ Субсидии
      Источник: 24 канал
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