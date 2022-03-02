Сейчас на станции Дорогожичи находят убежище сотни киевлян. С собой берут карематы, запас воды и небольшую сумку с необходимыми вещами.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Службы метро, офицеры национальной полиции и волонтеры делают все необходимое, чтобы пребывание людей в подземке было безопасным.
И хотя внешне все выглядит спокойным и контролируемым, на самом деле каждый киевлянин понимает, что такая ситуация неприемлема с точки зрения цивилизованной жизни. И здесь они находятся только из-за полномасштабной российской агрессии, которая загоняет под землю даже рожениц с младенцами,
– заявили в МВД.
Временные жители станции "Дорогожичи" / Фото МВД
Напомним, что вчера, 2 марта, в нескольких сотнях метров от этой станции метро в районе Бабьего Яра упали две российские ракеты. Пятеро человек погибли.
Кстати, на станции метро в Киеве обнаружили диверсантов – один из них прятал в детской игрушке боеприпасы.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!