Новая реальность метро Дорогожичи: МВД показало, как киевляне живут на станции

С началом полномасштабного вторжения России в Украину киевские станции метро превратились в бомбоубежища. Туда жители спускаются во время опасности.

Сейчас на станции Дорогожичи находят убежище сотни киевлян. С собой берут карематы, запас воды и небольшую сумку с необходимыми вещами.

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Службы метро, ​​офицеры национальной полиции и волонтеры делают все необходимое, чтобы пребывание людей в подземке было безопасным.

И хотя внешне все выглядит спокойным и контролируемым, на самом деле каждый киевлянин понимает, что такая ситуация неприемлема с точки зрения цивилизованной жизни. И здесь они находятся только из-за полномасштабной российской агрессии, которая загоняет под землю даже рожениц с младенцами,

– заявили в МВД.

Временные жители станции "Дорогожичи" / Фото МВД

Напомним, что вчера, 2 марта, в нескольких сотнях метров от этой станции метро в районе Бабьего Яра упали две российские ракеты. Пятеро человек погибли.

Кстати, на станции метро в Киеве обнаружили диверсантов – один из них прятал в детской игрушке боеприпасы.

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