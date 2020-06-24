Внедрение новой системы закупок с привлечением большего количества участников торгов ПАО "Одесский припортовый завод" в период с начала мая до середины июня позволило сэкономить 23 млн грн.

Об этом в своей колонке для "Интерфакс-Украина" сообщил и.о. председателя правления и директора ОПЗ Николай Синица.

"Новый состав правления ОПЗ значительно расширил круг участников торгов благодаря изменению правил их аккредитации. В мае их среднее количество возросло почти втрое (с 1,2 до 2,9). Это существенно повысило конкуренцию при закупке и позволило предприятию сэкономить дополнительные 22,9 миллиона грн в течение мая – первой половины июня", – пишет Синица.

Так, среднее количество участников торгов в мае составило 2,9 против 1,2 в период 1 января-апреля 2020 года. Повышение конкуренции привело к снижению закупочных цен для ОПЗ.

"В торгах участвовали бы новые компании и стартапы, предлагающие свои услуги по более низким ценам с целью завоевания рынка, а в условиях нарастающей конкуренции ранее аккредитованные поставщики вынуждены снижать цены", – отметил и. о. директора ОПЗ.

Отметим, ОПЗ возобновил производственный процесс в августе 2019 года после полуторагодовалого простоя. За последние 10 месяцев ОПЗ произвел более 670 тыс. тонн карбамида и более 62 тыс. тонн аммиака.