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      Новая ЦИК назначила первые выборы в территориальных общинах уже в 2019 году

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      Известно, когда состоятся первые выборы в ОТГ
      Известно, когда состоятся первые выборы в ОТГ / hromadske.ua

      Центризбирком объявил на 2 ноября начало избирательного процесса по избранию первых депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ. А также это касается и избрания соответствующих сельских, поселковых и городских глав.

      86 объединенных территориальных общин будут избирать депутатов и глав 22 декабря 2019 года.

      Напомним: Когда состоятся местные выборы в Украине? В "Слуге народа" назвали месяц

      Речь идет о 1 городском, 16 поселковых и 69 сельских ОТГ. Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК 11 октября.

      Известно, что выборы состоятся:

      ► В Винницкой области в трех ОТГ.
      ► В Волынской – в двух.
      ► В Днепропетровской – в пяти.
      ► В Донецкой – в одной.
      ► В Житомирской – в одной.
      ► В Закарпатской – в девяти.
      ► в Запорожской – в восьми.
      ► В Ивано-Франковской – в шести.
      ► В Киевской – в двух.
      ► В Кировоградской – в шести.
      ► В Луганской – в одной.
      ► В Николаевской – в двух.
      ► В Одесской – в пяти.
      ► В Полтавской – в шести.
      ► В Ровненской – в девяти.
      ► В Тернопольской – в четырех.
      ► В Харьковской – в четырех.
      ► В Херсонской – в двух.
      ► В Хмельницкой – в четырех.
      ► В Черновицкой – в одной.
      ► В Черниговской области – в пяти.

      Комиссия официально объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских глав со 2 ноября. Голосовать будут примерно 380 тысяч избирателей.

      Что такое ОТГ?Это объединенные территориальные общины – добровольное объединение жителей нескольких разрозненных сел, поселков или городов в один административный центр. После объединения создают новый админцентр, а в нем – новый общий для всех объединенных населенных пунктов совет и другие органы самоуправления.

      Новые ОТГ создают согласно закону "О добровольном объединении территориальных общин" и благодаря реформе децентрализации. Полный список имеющихся ОТГ можно посмотреть на сайте правительства Украины.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Децентрализация ЦИК Местные выборы 2020
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